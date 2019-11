106 gyerekorvos hiányzik a hazai egészségügyi praxisból

Mostanra 106 háziorvosi gyermekpraxisban, és további 227 vegyes körzetben nincs orvos. De ott is, ahol még maradtak aktív gyógyítók, az átlagéletkoruk közelebb van a hatvanhoz, mint az ötvenhez. Több százuk elmúlt már 70 éves, de van olyan kolléga is, aki 80 felett is még naponta rendel”