A keszthelyi kikötő egyik ékkövét, a Team Suzuki csapat katamaránját készítik elő. Áthajóznak Alsóörsre, ahol a július 18-án induló Kékszalagra trenírozik a legénység. Viszont nemcsak a vízen kell helytállni, hanem a dokkban is, amikor is a katamaránt felkészítik a vízre szállásra. A Kékszalagot még a nemzetközi versenyzők is embert próbáló futamnak tartják. Nem ok nélkül, erről és az időjárási gerendákról is beszélgettünk többet közt Büki Gáborral, a hajó kormányosával.

Büki Gábor hatéves kora óta vitorlázik. Mondhatni, családi vállalkozás a vitorlázás, ugyanis Gábor testvére szintén a legénység tagja, édesapjuk pedig a kísérőhajót vezeti. Hirdetés A videó a Magyar Suzuki Zrt. megrendelésére készült.