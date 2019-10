Felfüggesztettet kapott a kutyáját felakasztó férfi, a főügyészség 8 évre eltiltaná az ebtartástól

Egy év egy hónap felfüggesztett fogházra és 100 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Tatabányai Törvényszék azt a kisbéri férfit, aki felakasztotta a kutyáját bő két és fél évvel ezelőtt. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség keresetlevelet nyújtott be a Tatabányai Törvényszékhez az ítélet után, amelyben azt kérte, hogy a bíróság 8 évre tiltsa el az ebtartástól is.

A férfi az egyik helyi kocsmában tartózkodott, amikor megtudta, hogy a kutyája az udvarában lévő kacsáira támadt, ezért hazasietett. Amikor hazaért a kutyája éppen egy kacsát fogott meg, megpróbálta tőle elvenni, de a kutya a keze felé kapott. A férfi ekkor dühében elhatározta, hogy végez vele, mert már máskor is rátámadt a baromfikra.

Egy kötéllel felakasztotta, majd a tetemet a háza melletti gazos területen takarás nélkül helyezte el. Majd mint aki jól végezte dolgát visszament a kocsmába italozni.

Az állatok kíméletére és védelmére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől eltiltás iránt, ezért a büntetőeljárás befejezését követően az ügyészség keresetlevelet nyújtott be a Tatabányai Törvényszékhez, amelyben azt kérte, hogy a bíróság 8 évre tiltsa el az ebtartástól is a kisbéri férfit.