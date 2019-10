Rendőrségi vörös kód: már 40 halott az utakon

A balesetekben gyerekek, fiatal lányok, férfiak, anyák, apák, nagymamák, nagypapák, autósok, kerékpárosok, teherautósofőrök, motorosok, gyalogosok vesztették életüket. Egyikük sem úgy indult el aznap, hogy egy tragédia miatt már soha nem térhet haza – írja a police.hu.

A balesetek többségében súlyos szabályszegés áll a háttérben, de vannak olyan esetek is, amikor kisebb hiba, egy másodpercnyi figyelemkihagyás okozta a tragédiát.

Vasút és megváltozott útviszonyok

Idén októberben négyen haltak meg Magyarországon úgy, hogy egy vasúti átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtottak be. A vasúti átjáróban minden esetben körül kell nézni! Akkor is, ha a forgalom sűrű és akkor is, ha egyedül haladunk át. Ha pedig a jelzőlámpa tilosat mutat, mindenképp álljunk meg!

A megváltozott őszi útviszonyokat jelzi, hogy több kisodródás, megcsúszás történt, és járt tragédiával.

A nedves aszfalt nem tapad úgy, mint a száraz, és a hidegebb gumiabroncs sem tapad úgy mint a melegben, nyáron. Csak októberben hat esetben állapították meg a baleseti helyszínelők azt, hogy az autós vagy a motoros nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedett. Az autó és a motorkerékpár olyan eszközök, amelyeknek a kezelése figyelmet és ismereteket igényel.

A megcsúszásos esetekben gyakori a vezetők pánikreakciója, a tragédia feltehetően nagyobb vezetői tudással elkerülhető lett volna. Érdemes fejleszteni a vezetői tudást, elmenni vezetéstechnikai pályákra továbbképzésre, tanulni az ismeretségi körben elismerten jól vezető barátoktól, családtagoktól.

Előzés, gyalogosok

Már három esetben okozott tragédiát ebben a hónapban a rosszul kiszámított előzés, illetve a figyelmetlen sávváltás. Sokszor azonban ártatlannak tűnő manőver esetén is kialakulhat figyelmetlenségből a baj, például ketten is okoztak halálos balesetet, mert elindulva nem győződtek meg arról, hogy ezt biztonsággal megtehetik: egy kerékpárost ütött el egy kocsibejárón kihajtó autós, egy autós pedig kikanyarodott a másik elé.

A rosszabbodó látási viszonyok miatt nehezebb észrevenni a gyalogosokat, főleg, ha nem a zebrán kelnek át. Idén októberben ütöttek el gyalogost zebrán, járdán, útszélén, hol az autós, hol a gyalogos hibájából.

A mezőgazdasági művelt területek közelében ebben a hónapban négy halálos kimenetelű baleset történt, amelyekben mezőgazdasági gép ütközött autóval, vagy motorral. Három alkalommal a traktoros kanyarodott ki a jármű elé, egy esetben állapított meg a hatóság gyorshajtást, tehát az autós hibáját. A gyengébb szereplőknek – személyautók és motorosok – kell jobban vigyázniuk a saját biztonságuk érdekében a mezőgazdasági gépek közelében, illetve előfordulási területén, mert leginkább a balesetben résztvevő autó vagy motor vezetője, illetve utasai lettek a tragédia áldozatai.

Sajnos nem maradtak el a „bulibalesetek” sem, mikor hajnalban hazafelé a kocsit vezető fiú elaludt, és a balesetben az egyik lány utasa elhunyt, a másik súlyos sérülésekkel kórházba került.

Idén már több százan

Az emberi felelőtlenség miatt is többen életüket vesztették. Egy jogosítvánnyal nem rendelkező autós nem adott elsőbbséget, ami miatt egy ember meghalt és hatan kerültek súlyos sérüléssel kórházba, köztük egy gyermek is. Drog hatása alatt vezető autós is ütött el szabálytalanul közlekedő gyalogost.

Január 1-jétől október 16-ig már 396-an vesztették életüket az útjainkon.

A balesetek többsége kivédhető lett volna szabálykövető magatartással vagy nagyobb körültekintéssel, jobb vezetői tudással, illetve önkritikusabb viselkedéssel. Fontos, hogy idegen környezetben, rossz látási viszonyok között, nem a megszokott körülményeknél, vagy ha fáradt, feszült, ne a megszokott módon, hanem óvatosabban, lassabban, megfontoltabban vezessenek!