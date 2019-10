Baranyi Krisztina négy órakor bement volna a polgármesteri hivatalba, de tíz perccel a határidő előtt megtámadták a választás eredményét

Baranyi Krisztina, Ferencváros új polgármestere azt írta, délután négy órakor ment volna be a polgármesteri hivatal épületébe, ugyanis innentől kezdődött volna az átadás-átvétel. De tíz perccel délután négy előtt a 81 szavazatot kapó Munkáspárt megtámadta a választás eredményét, amire három nappal a választás utánig volt lehetősége. Ennek egyenes következménye, hogy Baranyi újabb három napig nem veheti át a hivatalát.

Ma 16:00 órakor léptem volna hivatalba.10 perccel a jogerőre emelkedés előtt megtámadták a polgármester-választás… Közzétette: Baranyi Krisztina – 2019. október 17., csütörtök

A támadás azért is érdekes, mert a budapesti kerületekben kevesen nyertek akkora különbséggel, mint Baranyi Krisztina, így az újraszámlálás elég tét nélkülinek tűnik. Közben egyébként maga Baranyi is kérte, hogy az egyik körzetet számolják újra, itt ugyanis mindössze 11 szavazattal kaptak ki. Kiderült az is, hogy a nyolcadik és az első kerületben is megtámadták az eredményt. V. Naszályi Márta csak 121 szavazattal nyert, Pikó András pedig 269 szavazattal előzte meg a Fideszt.