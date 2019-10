Így néz ki Borkaiék teniszpályás luxusbirtoka

Valóban hatalmas szőlőültetvényt, profi teniszpályát és több épületet birtokol Borkai Zsolt és felesége Sokorópátkán – látszik abból a drónfelvételből, amelyet az Átlátszó készített.

A drónfelvétel az Átlátszó cikkében is megnézhető. És itt is:

Tegnap derült ki, hogy Borkainé nevén van egy teniszpályával és istállóval is rendelkező birtok a Győrtől 20 kilométerre fekvő településen. Borkainé Havassy Myrtill telkén – írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki rábukkant a birtokra – néhány évvel ezelőtt még semmi nem volt, 2012 óta azonban felhúztak egy központi épületet, valamint van istálló, karám, szőlő és egy kiserdő is található. Sőt, a politikus állítólag azt hallotta a háznál dolgozó építőmunkásoktól, hogy egy jakuzzit is építettek, valamint azt, hogy az egész, 4 hektáros területet alagcsövezték, amelynek a költsége több tízmillió forint.