Tarlós nem fél tőle, de csak Karácsonyról beszél

Szerinte ő nem Orbán bábja, nem a Fidesz kedvéért vezetné a fővárost, hanem azért, mert szereti.

A főpolgármester hétfőn az állami rádió reggeli műsorában szinte csak Karácsony Gergellyel foglalkozott az állami hírügynökség összefoglalója szerint. Szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt sorozatban tesz olyan betarthatatlan ígéreteket tesz, amelyekre nincs fővárosi forrás vagy megvalósításukra főpolgármesterként nem lenne kompetenciája.

Tarlós István azt is mondta, hogy Karácsony Gergely mindig másról beszél, mint amiről a főpolgármesterség szól. Úgy tesz, mintha miniszterelnök- és parlamenti választás lenne. Állandóan állami kompetenciákat emleget, ahol nincs is mozgástere: például stadionépítések pénzét ígéri kórházaknak, noha ez a pénz soha nem kerülne hozzá, ezeket az egészségügyi intézményeket hét éve az állam elvitte az egész országban. Tarlós szerint egyedül ő nem írta az ezzel kapcsolatos megállapodást.

Karácsony Gergely egyáltalán nem ismeri a költségvetést, nincs tisztában azzal, hogy a működési költségvetés mit tesz lehetővé. Számára az utóbbi napok ingyenességről szóló ígéretei már a kétségbeesés jelének tűnnek. Ezeket kábításnak, blöffnek nevezte, szerinte ezek politikai értelemben „kicsit korrupciós kísérletek” a szavazatokért.

Mint mondta: ő azt ígéri, ami reálisan betartható, csak arról beszél, amit eddig csináltak, előkészítettek megvalósításra, de Karácsony Gergely egy árva szót sem mond Zuglóról. Ez szerinte arra utal, hogy valami takargatnivalója van. Tarlós István sokadszor is elismételte, hogy Karácsony Gergely nem járt be a Fővárosi Közgyűlésbe, a bizottsági ülésekre és nem mondott igazat a patkányirtásról és a parkolásról. Úgy vélte, Karácsony Gergely igazából nem is akar vitatkozni, csak ezt a látszatot akarja kelteni.

E ponton megemlítette másik kihívóját, Puzsér Róbertet, majd áttért a kormány és a főpolgármester együttműködésére, ami neki azt jelenti, hogy tudjon

addig a határig együttműködni, hogy ne égessek fel minden hidat, és ezzel ne okozzak kárt a városnak.

Tarlós szerint ő nem Orbán bábja

Bár a kormányfő kérte fel, azt mondta, ő nem valamelyik párt érdekében vagy kedvéért szeretné vezetni a várost, hanem azért, mert ős budapesti, szereti, ismeri Budapestet, érti ezt a munkát, tudja,

hogy mi a főpolgármester dolga.

A fejlesztésekről szólva közölte, hogy a közfejlesztési tanácsban elfogadták és megvan a fedezet például, a Lánchíd és környékének felújítására, a BKV további nagyarányú járműcseréire, a Béke téri szennyvízkiváltó komplexum megépítésére, a kerékpáros fejlesztésekre, a ferihegyi gyorsforgalmi út újraépítésére.

Elindul az aquincumi híd kiviteli szintű terveztetése és engedélyeztetése, folytatódnak az árvízvédelemi beruházások. Foglalkozni akarnak a klímavédelemmel, már van részletes klímastratégia, zöldinfrastruktúra-fejlesztési program. Fokozni akarják a hajléktalanellátással kapcsolatos problémák megoldását, ezen a Belügyminisztériummal együtt dolgoznak.

Aztán visszatért Karácsony Gergelyhez, illetve a „Vegyük vissza Budapestet!” plakátjához, amellyel szerinte kihívója Demszky Gábort próbálja utánozni, kicsit átfordítva a volt SZDSZ-es főpolgármester jelszavait: a tettek embere helyett ő most a megoldó ember. Szerinte Demszky körének legszélsőségesebb tagjai a nyílt utcán kampányolnak Karácsony Gergely mellett, így el lehet gondolkozni azon, kik is akarják visszavenni Budapestet.

Kiemelt kép: Tarlós István főpolgármester és Palkovics László miniszter az autómentes hétvégén az Oktogonon szeptember 21-én. MTI/Máthé Zoltán