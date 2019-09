Behálózva Orbánékkal – ez a világ baja

A Klubrádióban Jason Stanley amerikai filozófus (aki a CEU-ra jött előadást tartani) a világpolitika meghatározó gondjait két részre osztotta. Újnak nevezte a közösségi hálót, réginek pedig az etnonacionalizmust, amikor olyan nemzeti mítoszt találnak ki, amely soha nem is létezett.

A Yale Egyetem professzora szerint Orbán Viktor ebben úttörő volt és ettől lett hatalmas. A filozófus hamis mítosznak tartja, hogy Trianon előtt Magyarország keresztény volt, hiszen a fő értékét éppen a multikulturalizmus jelentette. Rémisztőnek nevezte a hatalom kapcsolatát a sajtóhoz, „ami miatt tulajdonképpen a demokrácia nem éleszthető fel”, és arra is emlékeztetett, hogy

egy rendszer akkor is totalitárius, ha a hatalmon lévő mellett vannak pártok, csak éppen nincs semmilyen mozgásterük.

Ez történik Oroszországban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és erre épül a korrupció, Donald Trump

saját üzleteit hizlalja kormányzati pénzen. A milliárdosait is eteti. Azt nem tudom, Magyarországon is ez a helyzet-e? De az amerikai elnök folyamatosan eteti és ezzel bővíti is az oligarchák körét. Egyre több a barátja, közben táplálja a hamis etnonacionalista mítoszt, amellyel boldoggá teszi a népeket.