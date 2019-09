NVI: Fejlesztési hiba miatt voltak adateltérések a választási oldalon

A Nemzeti Választási Iroda elismerte, hogy szombaton összezavarodtak a Választás.hu jelöltnyilvántartásai.

A 24.hu szombaton délelőtt számolt be arról, hogy az NVI által fenntartott választási nyilvántartásban a reggeli órákban folyamatosan és véletlenszerűen keveredtek a különböző települések és választókerületek adatai. A XVI. kerület indulói helyett például a VII. kerület jelöltjeit dobta ki a rendszer, a XVI. kerületnél pedig a XIII. kerületieket, de a keveredések is változtak: a megismételt keresésre új és új kombinációk bukkantak fel. Dunakeszi város polgármester-jelöltjeire rákeresve például először a gyáli jelöltek, egy újabb frissítésre viszont már a kistarcsai jelöltek listája jelent meg. A hibát nemcsak a főváros és Pest megye, hanem más megyék esetében is észlelték.

Az NVI a 24.hu kérdésére délután azt írta:

A portál felületén jelentkező adateltérést egy fejlesztési hiba okozta.

A hibát 10:45-kor javították. A választási iroda szerint „az oldal teljes funkcionalitása helyreállt”, „a Nemzet Választási Rendszert, tehát az alapnyilvántartást a probléma nem érintette”.

kiemelt kép: mti