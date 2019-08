Óvadékkal sem szabadulhat a zuglói gyilkos, féltékenység miatt végzett a nagyapjával

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, aki február közepén elvágta a saját nagyapja torkát egy zuglói bolt parkolójában.

B. György a gyanúsítotti kihallgatása során tagadta, hogy ő végzett volna az autóban ülő férfival, de a tanúvallomások, a halottszemléről készült jegyzőkönyv, a szemlén készült jegyzőkönyv, kamerafelvételek, a rendőri jelentések és a lefoglalt bűnjelek is azt támasztják alá, hogy ő követte el a gyilkosságot.

A férfi ellen több büntetőeljárás is indult. A gyilkosságot is egy vele szemben jogerősen kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Kiderült, hogy a férfi már hosszabb ideje alkohol-, kábítószer- és gyógyszerfüggő életmódot folytatott. A rendőrség szerint ez és a régebbről felsejlő ellentét miatt következhetett be a tragédia. Ennek pedig az az oka, hogy a férfi és a nagyapja ugyanazzal a nővel került szerelmi viszonyba évekkel ezelőtt.

Bejelentett munkahellyel, igazolt jövedelemmel nem rendelkezik. Mivel ismert tartózkodási helyén nem volt elérhető, felkutatása érdekében a nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki, elfogásakor pedig hamis adatokkal próbálta igazolni magát.

A fentiekre tekintettel a bíróság helyt adott a Fővárosi Főügyészség indítványának és megállapította, hogy a gyanúsított esetében fennáll annak a veszélye, hogy kényszerintézkedés elrendelése nélkül szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el, valamint a hatóságok elől újból elrejtőzne, vagy megszökne.

Mindezekre figyelemmel a bíróság megállapította, hogy a gyanúsított esetében csak a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható. És nincs lehetőség a védő által kérelmezett óvadék megállapítására sem.

A végzés nem végleges, mivel a gyanúsított és védője is fellebbezett.