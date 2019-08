Zacher: „Nem kevesen használnak kokaint a szexhez”

Zacher Gábor addiktológussal készített interjút a Növekedés.hu, amelyben a szakorvos többek között a magyar kokainfogyasztási szokásokról beszélt.

Eémondta: a kokain a tőkeerős fogyasztók és nem feltétlenül az elit drogja, éppen úgy jelen van a menedzserek világában, ahogyan a biofű a szegényebb társadalmi rétegek körében. Az érintett menedzserek, felsővezetők főleg hétvégente, pihenésként élnek a szerrel, de az is előfordul, hogy munka közben is hozzányúlnak.

Zacher Gábor hozzátette:

A kokain esetében stimuláns drogról van szó s most ne arra gondoljunk, hogy minden kokainfogyasztó életveszélyes állapotba kerül. Itt is vannak mennyiségek, amelyek persze megterhelik – megpörgetik, felspannolják – a szervezetet, de közben eufórikus állapotot és boldogságérzést is előidéznek. Jellemző még a szapora szívverés, a megemelkedett vérnyomás, romlik a látás és megváltozik a hallás minősége is. Mindez persze átcsaphat egyfajta pszichózisba, agresszivitásba is. Arról már nem is beszélve, hogy nem kevesen használnak kokaint a szexhez.