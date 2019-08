Németh Szilárd a majdnem pucér Apáti Bence képével valami egészen furcsát üzent

Nem én mondom, én csak egyetértek vele! Hajrá magyar katonaorvosok! Hajrá Honvédkórház!

– ezzel a szöveggel osztotta meg Németh Szilárd a kormánypárti publicista és táncművész Apáti Bence posztját, amit utóbbi sikeres Achillesz-ín műtétje után bízott a nagyvilágra.

A pórul járt, majd műtétje után már keményen ördögvillázó Apáti azt üzente egy lepattogzott festékű infúziós állvány melletti ágyáról, hogy „a Honvéd sürgősségi a legelnökibb hely a világon”.



Úgy tűnik tehát, hogy a Fidesz-alelnök életében is lehetséges a csillagoknak olyan különös együttállása, amikor nem pacalról, pálinkáról, hanem egy ágyékát csak egy takaróhuzattal takaró férfiról posztol. És ez az a ritka időpillanat, amikor a magyar egészségügy világszínvonalát lehet bizonygatni azzal a sürgősségi osztállyal,

ahol egy ott dolgozó orvos szerint „egyre vállalhatatlanabbá válik a munka, mind emberileg mind szakmailag”,

súlyos pénzügyi nehézségek vannak,

és az orvosok felháborodtak a rengeteg ki nem fizetett túlmunkán.

Egyesek odáig mentek, hogy no go zónának nevezték a Honvédot, ami annak fényében nem is meglepő, hogy tavaly több órányi ellátatlanság után halt meg ott egy 58 éves férfi.

Mit is mondhatnánk? Elnöki, elnökibb, vagy legelnökibb?

Kiemelt kép: Apáti Bence / Facebook