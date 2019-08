Megvan, ki lesz az LMP polgármester-jelöltje Pécsen

Júniusban derült ki, hogy az LMP kiszáll az ellenzéki összefogásból Pécsen, és inkább önállóan indulnak valamennyi választókerületben.

Most kiderült az is, kit indít polgármesternek a párt: dr. Kóbor József biofizikust, sugárvédelmi szakértőt, környezetvédelmi aktivistát. Kóbor öt éve a pécsi önkormányzat képviselője is. A jelöltségéről szóló bejelentést a Facebookon tette közzé Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője.

Nem volt eredetileg ilyen szándékom

– kezdi Kóbor József, aki azt ígéri, polgármesteri programját hamarosan közzéteszi. Annyit azonban elárult, hogy szerinte Pécset már régóta nem a polgármester és nem az önkormányzat vezeti, többek között azért, mert „Páva Zsolt feje felett egy informális, fideszes politikusokból álló csoport hozza meg a döntéseket.”