Pusztul a Hős utca, vár a Tárna

– mondja a kopasz férfi, fel sem nézve a söprögetésből. „Az önkormányzat csak nyeli a pénzt, ki takarítson, ha nem én?” – mormogja az orra alá, miközben apró kupacokba húz össze szotyihéjat, csikkeket, ételmaradékot. Kényszeres küzdelem ez a Hős utcai szeméttenger közepén.

Mire gondol? Tiszta portát akar maga után hagyni, miközben tudja, hogy amint költözik, már jönnek is az önkormányzat emberei, és befalazzák a lakást? Ráadásul egy olyan házban, amit hamarosan a földdel tesznek egyenlővé.

A dizájnerdrog-őrület kezdete óta járok a kőbányai Hős utcába. Egészen pontosan a 15/a-b-be, abba a két romos házból álló szegregátumba, ami országosan ismert szimbóluma lett a mélynyomornak. Amit még tovább mélyítettek a kábítószernek csúfolt pancsolt mérgek; ahonnan az iskolába vezetőnél egyenesebb utak visznek a börtönbe; és amivel hosszú fejvakargatás után annyit tud kezdeni a helyi önkormányzat, hogy lerombolja a szimbólumát. A helyén sportpálya épül, a nyomort pedig kicsit távolabb költöztetik a városközponttól.

Az 1939-ben épült bérházak sorsára 2017 decemberébe került pecsét, a belügyminisztérium ekkor adott 2,1 milliárd forintot a kőbányai önkormányzatnak arra, hogy kivásárolja az ott maradt lakókat, hogy lerombolhassa az épületeket. Mai formájukban nem is fognak hiányozni senkinek, de úgy áll a helyzet, hogy annyira kevés pénzt kaphatnak a tulajdonosok, hogy sokan nem tudják, hová állhatnának tovább.

A Pongrácz út környéke sosem volt jó hírű, de az idősebbek mégis nosztalgiával mesélnek a hetvenes, nyolcvanas évekről: a kívülállóknak ugyan már akkor veszélyes dzsumbujnak tűnt, az ott lakóknak az összetartó, családi közeg maradt az emlékezetükben.

Viszont a 2010-es évekre a Hős utca nyomorteleppé vált, ahonnan minden ott lakó menekülni akart, csak nem tudott.

A 150-150 lakásos házakban az önkormányzat körülbelül felerészben volt tulajdonos akkor, amikor néhány éve biztossá vált, hogy nem a rehabilitáció, hanem a szanálás lesz a megoldás. Csakhogy a tulajdonosok kivásárlására egyáltalán nem volt pénzük egészen a Belügyminisztérium milliárdos mentőövéig.

Az önkormányzati bérlőkkel eggyel könnyebb volt a dolog, 2010 óta nem is költöztettek ide senkit. A határozott idejű szerződéssel rendelkezőket kirakták, amint lehetett, a nem fizetőket, tartozást felhalmozókat kilakoltatták. Az üressé váló önkormányzati bérleményeket évek óta befalazták.

A lakók szerint évek óta kiszorítósdit játszik velük az önkormányzat. A szociális bérleti díj ugyan alacsony, de a vízdíj például nagyon magas, mert vízórák nem nagyon vannak a házban, a közös vécék viszont folynak, úgyhogy a szétdobott csatornadíj több tízezres tétel is lehetett havonta. A közös költség is nagyon magassá vált egy néhány évvel ezelőtti gázrobbanás miatt, aminek a renoválási költségeit szétterítették a lakók között.

– mondta Marksteinné Molnár Julianna (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő még 2008 szeptemberében egy képviselő-testületi ülésen. A jelenleg a gazdasági és pénzügyi bizottságot elnöklő képviselőnő arról értekezett:

Előbb-utóbb ezeket a bizonyos kolóniákat csak meg kell szüntetni. (…) Nem tudom, hogy például az Illatos úton is voltak ilyen jópofa kolóniák, biztosan ismeritek. Azok megszűntek, én az 1960-as évek végére gondolok. Azért az mostanra már nem úgy néz ki. Valami olyat kellene csinálni, ami egy picit előbbre mutat. Ugye a Bihari útból ez az egy épület maradt meg szégyenfoltnak, ezzel is most szívunk, mint a torkos borz. Valamit a Hős utcával is kell csinálni, ez szilárd meggyőződésem, mert elég embert próbáló környezet van ott.