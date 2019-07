Kommandósok vitték vissza a gyilkosság helyszínére a csantavéri bérgyilkost

Kommandósok vitték vissza D. Csabát a Pólus Center mögé, ahol a férfi tavaly szeptemberben ölt meg egy 49 éves magyar vállalkozót, írja a Blikk.

A bérgyilkos egy szemtanú szerint teljes közönnyel mutatta meg a rendőrségnek, hol és hogyan végzett áldozatával. A szemtanú elmondta,

rengeteg maszkos fegyveres vette körül, de rajta nem volt csuklya, golyóálló mellényt azonban viselt. Látszott, hogy az egyenruhások komolyan felkészültek, nehogy a férfinak megforduljon a fejében a szökés.

D. Csaba korábban beismerte a gyilkosságot, letartóztatását július 20-án rendelték el.

A 38 éves férfi a gyanú szerint tavaly július 30-án Amszterdamban megölt egy horvát férfit, szeptember 19-én pedig Rákospalotán, a Szilas-pataknál végzett egy 49 éves magyar férfivel. Mindkét bűncselekményt lőfegyverrel követték el.

A bűnözőt egy prágai szállodában fogták el március elején. Magyarország mellett több ország is kérte a férfi kiadatását, de a cseh hatóságok végül hazánk mellett döntöttek. Ebbe belejátszott az is, hogy Hollandia felajánlotta a büntetőeljárás átadását, amit Magyarország el is fogadott.