Kecskeméti lövöldözés: puskával akart végezni a volt élettársával egy vadász

Mint arról korábban beszámoltunk lövöldözés volt szerda délután a kecskeméti Alföld Áruház egyik földszinti üzletében. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A baon.hu-nak sikerült beszélnie egy szemtanúval, aki elmondta, hogy egy férfi akarta kivégezni az egyik ott dolgozót. A férfi állítólag 22 éve volt az élettársa a boltban dolgozó nőnek, azonban a nő három héttel ezelőtt szakított vele.

A lap információi szerint a férfi már a kapcsolatuk során is többször agresszívan viselkedett, a szakításuk óta pedig többször is életveszélyesen megfenyegette a nőt. Helyszíni információik szerint a nő testőrt is fogadott maga mellé emiatt.

A lap információi szerint a férfi vadász, és sörétes puskával ment be az üzletbe, hogy végezzen a nővel. A nő állítólag gázsprével a férfi felé fújt, erre a férfi lövést adott le, de az mellément. Ezt követően a nő testőre leteperte a férfit, majd az áruház biztonsági őreivel visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.