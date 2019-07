Szijjártó Péter helikopterrel ment gyárat látogatni Nyergesújfalura

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahogy az egész magyar kormány, nagyon szereti, ha külföldi tulajdonú vállalatok bővítik a gyártókapacitásaikat Magyarországon, ezért ott is szeret lenni az új üzemek, gyártósorok átadásán vagy a fejlesztések alapkőletételén. Nincs ez másképp a japán tulajdonú Zoltek Zrt. nyergesújfalui új üzemével sem, amelynek alapkövét péntek délután tették le ünnepélyesen. Szijjártó pedig nem is akárhogyan érkezett a külügy épületétől durván egy óra autókázásra lévő üzemhez.

Az Index információi szerint a miniszter helikopterrel érkezett.

A japán Toray industries tulajdonában lévő Zoltek Zrt. a világ egyik vezető szénszál gyártója, amelyet alapvetően a járműgyártásban használnak fel. A cég jelenlegi üzeme is a duplájára nő, és egy új, zöldmezős beruházásba is kezdenek a telepen. A fejlesztéseket a magyar kormány is támogatta, így nem meglepő, hogy Szijjártó szeretne ott lenni a nagy eseményen.

A Zoltek nyergesújfalui gyára kocsival a Bem József tértől a Google szerint a 10-es úton 1 óra és 4 perc. Igaz, az út állítólag nem nagyon jó és felújítási munkálatok is zajlanak egy ponton. A minisztérium a lap kérdésére– hogy mi indokolja, hogy a miniszter helikopterrel jár alapkövet letenni – azt a választ kapta:

Szijjártó Péter azért utazik helikopterrel, mert a Vang Ji kínai külügyminiszterrel zajló tárgyalás után 20 perc alatt kell odaérnie Nyergesújfalura, a 127 milliárd forint értékű beruházással kapcsolatos megbeszélésre.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Toray Industries Hungary Kft. új beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Nyergesújfalun 2019. július 12-én. (MTI/Bodnár Boglárka)