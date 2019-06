Halálra rázta a kétéves nevelt fiát egy budapesti férfi

Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 30 éves férfi ellen, mert olyan súlyosan bántalmazta a babát, hogy az később belehalt a sérüléseibe.

A férfi a kétéves nevelt fia fegyelmezése során testi fenyítést is alkalmazott, rácsapott a sértett fenekére, ellökte magától, illetve többször is bedobta a kiságyba. Január 24-én ismét bántalmazta a picit. Megragadta és megrázta a kiskorú sértettet, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újra kellett éleszteni. A férfi segítséget kért és maga is megkezdte a gyermek újraélesztését. A kiérkező mentők sikeresen újraélesztették a kiskorút, aki azonban három nappal később meghalt.

A Fővárosi Főügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő férfi ellen, aki akár nyolc év börtönt is kaphat. A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy a kisgyerekek érzékeny szervezete már kisebb bántalmazástól, rázástól is komoly sérülést szenvedhet.