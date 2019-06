Ceglédi tragédia: karambolt szenvedett a halálos gázoló szülője, ott, ahol a fia két éve leszaladt az útról

Bizarr helyzetet tud okozni az élet. Ma kora délután Cegléden a Széchenyi úton hármas karambol történt, az egyik autó azoké a szülőké, akiknek a fia két hónapja, húsvét előestéjén a belvárosban – minden jel szerint nagy sebességgel – halálra gázolt egy fiatal lányt, a lány barátja súlyos sérüléseket szenvedett. A fiú aktív résztvevője az évek óta zajló esti gyorsulgatásoknak, amelyek ellen sem a városvezetés, sem a rendőrség nem hozott hathatós intézkedéseket, hiába is kérlelték őket lakosok. És a száguldozások mostanra sem szűntek meg, a napokban az áldozat édesanyja előtt versenyzett egymással két randalírozó.

A mostani karambolban három autó szaladt egymásba. Egyelőre nem tudni, hogy ki okozta a balesetet, ki a hibás. Az egyik autó a szülők autója, általában az apja vezeti, de most – egyelőre meg nem erősített információink szerint – az anyja ült a volánnál. Velük volt egyik cégük alkalmazottja is az autóban. Olyan hírek is keringenek, hogy ő vezetett. A Ceglédi Panoráma azt írja, hogy az apa az autóban ült, de most nem ő vezetett, hanem az alkalmazottjuk. Azt is írják, hogy ez az autó okozta a balesetet.

Ráadásul azért különösen bizarr a mostani helyzet, mert pont ott történt a hármas karambol, ahol a húsvéti gázoló egy-két évvel ezelőtt leszaladt az útról. Akkor csak az autóját törte össze, személyi sérülés nem történt.