Fel akart mondani az egyik magyar hajós, aki eltűnt a dunai balesetben

Kollégái elmondása szerint a felmondásra készülődött P. János, a szerda este elsüllyedt Hableány sétahajó egyik magyar matróza, aki továbbra sem került még elő, ahogy a magyar kapitány, L. László sem – írja a Bors.

A napilap megszólaltatta P. László 81 éves édesanyját, aki már nem reménykedik abban, hogy a fia túlélte a katasztrófát.

„A baleset előtti nap volt a születésnapja, a párjával kilátogattak az állatkertbe. Rengeteg munkája volt, nem akartam zavarni, de ő felhívott. Akkor beszéltünk utoljára. Mindig hívni szokott, ha történik valami baj, hogy tudjam, vele minden rendben van. De most nem csörgött a telefonom. Háromszor is felhívtam, de a mobilja csak sípolt. Ekkor már éreztem, hogy vele is nagy baj történt.”

Az asszony azt mondta, mindkét fia gyerekkorától kezdve imádta a vizeket, János sokat evezett a Tiszában. Korábban katonatisztként dolgozott, de a hajózás mindig a szenvedélye volt.

Nem tudom, hogy jött már szóba, de annyira szerette a munkáját, hogy évekkel ez­előtt azt mondta, ha történik vele valami, a Du­nába szórjuk a hamvait

– idézte a Bors a gyászoló anyát.