Senkinek sem kell Ahmed H.

Ciprus és Németország is elutasította az elítélt szír férfi befogadását.

A terrorizmus miatt elítélt, Magyarországról kiutasított Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét a bíróság újabb két hónappal, május 18-ig meghosszabbította – közölte a Magyar Hírlap megkeresésére a Nyíregyházi Törvényszék sajtóosztálya.

A férfit a Szegedi Ítélőtábla tavaly szeptemberben jogerősen öt év börtönre ítélte. Mivel január végén letöltötte a 2015. szeptember 19-ei elfogásától számított büntetése kétharmadát, szabadulhatott volna, de a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a kiutasítás miatt 72 órára elrendelte idegenrendészeti őrizetét.

Ezt a bíróság 60 nappal meghosszabbította, mert a hatóságnak a kiutazáshoz szükséges úti okmányok beszerzéséhez, a kitoloncolás megszervezéséhez időre volt szüksége. A Nyírbátori Járásbíróság most azért döntött az újabb hosszabbítás mellett, mert Ahmed H. jelenleg sem rendelkezik érvényes úti okmánnyal.

A kiutasítás végrehajtását felfüggesztették. A férfi korábban Cipruson élt családjával, ezért a magyar hatóságok a Ciprusi Köztársaságba rendelték el kitoloncolását, de Ciprus nem fogadta be. Mivel Ahmed H. eredeti úti célja Németország volt, megkeresték Németországot is – tekintettel arra is, hogy családja időközben oda költözött –, de a férfi átvételéhez, érvényes beutazási engedélyek híján, a németek sem járultak hozzá.

Kiemelt kép: 24.hu/ Pál Anna Viktória