Megtagadták a vallomást a brutális dövényi gyilkosok

Tanúk meghallgatásával folytatódott a Miskolci Törvényszéken a dövényi horrorisztikus gyilkosság pere. Kihallgatták az egyik vádlott rabtársát is, mert információk voltak arra vonatkozóan, hogy az egyik gyanúsított beszélt neki a történtekről. Érdemi vallomást azonban nem tett. A négy vádlott közül senki sem tett vallomást a bíróságon. Mindannyian fenntartották a korábbi rendőrségi vallomásukat, amiben egymást mószerolták.

A gyilkossággal vádolt férfiak és a nő az ismerősét látogatta meg Dövényben, ahol vele együtt italozni kezdtek. Később azonban szóváltásba keveredtek és ekkor elhatározták, hogy megölik.. Egyikük kardot, kést, bicskát készített be az autóba, majd szóltak a férfinak, hogy hazaviszik. Mikor megérkezett a későbbi áldozat élettársa szóltak neki, hogy üljön be a kocsiba, mert őt is hazaviszik.

Ezt követően Putnokra indultak a férfi testvéréhez. A sofőr azonban korábban lekanyarodott. Kést nyomott a mellette ülő nő oldalához, a háta mögött ülő párja torkát pedig elvágták, a vérét pedig lenyalatták az ujjukról a barátnőjével.

Később egy putnoki pincében többször kardot szúrtak a férfi fejébe és testébe. A kegyetlen elkövetők több, mint ötven sebet ejtettek az áldozaton. Ezt követően a dövényi házba vitték a nőt, és a szőnyegbe csavart holttestet. A nőt combon szúrták majd azzal fenyegették, hogy megerőszakolják. Az asszonyt végül másnap elengedték a holttestet pedig egy sertéstrágyával teli emésztőgödörbe dobták.