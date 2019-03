Két és fél óra után megszülték végre a megoldást a Fideszre

Gulyás Gergely korábban azzal fenyegetőzött, hogy ha felfüggesztik a Fideszt, akkor maguktól kilépnek a Néppártból. Ez azért volt problémás, mert az a dokumentum, amelyet az EPP tárgyal, pontosan ezt mondta volna ki.

Zalán Eszter, az EUObserver újságírója most azt írja a Twitteren, hogy két órányi tárgyalás után módosítottak a szövegen, amelyben már az szerepel, hogy mindkét fél megegyezne abban, hogy saját magát függesztené fel a Fidesz.

Slight change in the #EPP text on Fidesz suspension: EPP and #Fidesz jointly agree that Fidesz suspends membership until the evaluation is ready, voting apparently soon

— Eszter Zalan (@eszterz) March 20, 2019