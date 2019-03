“Féltem, hogy még jobban megvernek, inkább belementem”

A kutyájának nevezte és a lábát csókoltatta egy fiatal lánnyal egy kamaszlány. A véres arcú lány megalázását videóra is vették, miközben olyanokat mondtak, hogy

Térdelj le, csókolj lábon.

és hogy

A kutyám vagy, mert azt mondtam.

Az RTL Klub mutatta be a felvételeket, de a hangot eltorzították, mert a terrorizált fiatal lány egy idő után sírva fakadt és a verés után kórházba került.

A híradó most interjút is csinált a nádudvari erőszak elszenvedőjével, aki arról is mesélt, hogy inkább engedett az elkövetőknek, nehogy jobban megverjék. A két elkövető édesanyja viszont arról panaszkodott, hogy téglával dobták be az ablakukat és iskolát kell váltaniuk a videó nyilvánosságra kerülése miatt. Az egyikük videóüzenetben kért bocsánatot, de azt mondta, vállalja a következményeket.