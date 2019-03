Gyurcsány Hitlerre utalva leírta a németeknek, milyen Orbán

Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán tette közzé cikkét, amelyben azt kéri a németektől és politikusaiktól, hogy

Írásában felidézi, hogy a német kultúra kapcsán az ember főleg Beethovenre, Goethére, Schillerre gondol, neki azonban fontosabb a hétköznapok kultúrája.

Tamás fiam pár éve volt tizennyolc éves. Talán azért is, mert korábban egy évig Németországban tanult, lelkes Bayern München rajongó lett. Születésnapjára ezért elvittem Münchenbe, hogy megnézzünk egy Bayern-Dortmund meccset. Metróval mentünk ki az Allianz Arénába. A kocsikban a két szurkolótábor jól felismerhető volt. Legnagyobb meglepetésemre a két tábor tagjai nem bántották egymást. Voltak szellemes beszólások, csípős humor. És sok nevetés. De nem volt ellenségeskedés – egyszerűen készültek kedvenc csapataik összecsapására. Nekem ez a barátságos civódás csaknem szürreális volt. Nálunk Magyarországon az örök rivális csapatok szurkolótáborai hasonló esetben véresre vernék egymást és összetörnék a metrószerelvényt.

Ennek oka, hogy a Fidesz az elmúlt években kölcsönös gyűlöletre akarta nevelni a magyarokat. Csak az a jó magyar, aki egyetért azzal, amit a kormány gondol, képvisel. Aki nem, az talán nem is magyar, egyszerűen hazaáruló.

Nekünk utálnunk kell Brüsszelt, de szeretni kell Moszkvát. Macron ellenség, Erdogan barát. Keresztényként nem segíthetünk a menekülteknek. Aki mégis megteszi – egy új törvény alapján – bűncselekményt követ el. A miniszterelnök első két gyermekét megkeresztelő evangélikus lelkész egyházát nem ismeri el a kormány, törvényes költségvetési járandóságának kifizetését európai bírósági döntés ellenére megtagadja. A hajléktalanokra is bűnözőként tekintenek egy új törvény szerint. A civil szervezeteket Magyarország ellenségeinek kiáltották ki. A kormány Bécsbe üldözte a Közép-Európai Egyetemet. Most folyik a Magyar Tudományos Akadémia önállóságának felszámolása. A Legfelsőbb Bíróság, az Ügyészség, az Állami Számvevőszék élén a kormányfő barátai ülnek, a szabad sajtó szinte már nem is létezik. A kormány sajtója közben megpróbál kikészíteni egy tizennyolc éves diáklányt, mert egy tüntetésen az merte mondani, hogy torkig van a rendszerrel. Ilyen ma Magyarország.