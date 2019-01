Megállapodott az Audi és a szakszervezet

Megállapodott szerda délután az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet az idei évi bérekről – tájékoztatta a győri székhelyű vállalat az MTI-t.

A közlemény szerint a sztrájk a szerda esti órákban befejeződik, a termelés minden gyártó területen elindul.A szakszervezet a honlapján közölte, hogy a vállalat 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeli a dolgozók alapbérét január 1-től 15 hónapra, a választható béren kívüli juttatás mértékét pedig 400 ezer forintra emeli idén, és ez az érték marad 2020-ban is.

Azaz a bérek tekintetében a szakszervezet elérte a célját, azonban béren kívüli juttatás tekintetében eredetileg évi 787 ezer forintot jelöltek meg, tehát itt végül engedett a szakszervezet.

Május 1-től kap minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, és szabályrendszert dolgoznak ki március végééig, hogy a munkavállalók milyen módon rendelkezhetnek a gyermekek után járó és a pótszabadságokról.

Az érdekképviselet szerint a termelés egyes helyeken szerda este hat órakor, máshol este nyolc órakor indul újra.

Szimacsek Tibor, az AHFSZ elnökségi tagja az MTI-nek elmondta, elégedett a megállapodással. A dolgozók összefogtak a sztrájk alatt, és kitartottak a szakszervezet mellett, a sztrájkban részt vevők kezdeti 4000-4500 fős létszáma hétfőn ötezerre emelkedett – tette hozzá.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet felhívására a győri Audi-gyár dolgozói múlt hét csütörtökön léptek sztrájkba, a szakszervezet legfőbb követelése 18 százalékos béremelés volt az idei évre, illetve a többi közép- és kelet-európai üzemhez hasonló bérezést szerettek volna. Az Audi vezetése két év alatt húsz százalékos béremelést javasolt.

Vasárnapra már több mint 25 magyarországi és több mint 15 külföldi szakszervezet küldött szolidaritási nyilatkozatot a győrieknek, köztük az Audi más országokban lévő telephelyeiről és más autógyárakból is.

Ahogy korábban megírtuk, a sztrájk miatt az Audi központi üzeme is leállt, illetve Lipcsében is Pozsonyban is akadozott a termelés. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke korábban azt nyilatkozta, a sztrájk nemcsak az országról alkotott befektetői képet rongálja, a túl gyors béremelés a gazdaságot is megroppanthatja.

A sztrájkolók bérkövetelését egyébként mindössze 3,5 napi bevételből fedezhették volna, a gyár azonban ennél jóval több ideig állt.

A sztrájk során az Audi-gyárban agymosó üzeneteket jelenítettek meg azokon a monitorokon, amelyek korábban a munkavégzéssel összefüggő instrukciókat közöltek. Ezeket a képeket az alábbi cikkünkben tekinthetik meg:

Az Audi-gyár alapkövét 1993-ban tették le, 1996-ban alakult meg az Audi Hungária Független Szakszervezet, mintegy 300 fővel. Az utóbbi három és fél, négy évben megduplázódott a taglétszám, csak tavaly november óta pedig 1500 új tagjuk lett. Most már 70 százalék feletti a gyárban a szervezettség.

A sztrájkkal kapcsolatos cikkeinket itt olvashatják.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu