Találkozott a sofőrrel a veronai buszbaleset egyik áldozatának édesapja

Az áldozatok szülei azonban egyelőre hiába várnak arra, hogy a sofőr bocsánatot kérjen tőlük.

Az RTL Klub szombat esti, Fókusz Plusz című műsorában a tragédia második évfordulója alkalmából megszólalt több olyan szülő is, akik a veronai buszbalesetben veszítették el gyereküket. A 2017. január 20-án történt katasztrófában tizenheten vesztették életüket, és huszonhatan sérültek meg súlyosan. A szalagkorlátnak, majd egy híd pillérjének csapódott, és ezután kigyulladt buszon a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium tanárai, diákjai és kísérőik tartottak hazafelé egy franciaországi sítáborból.

Az áldozatok szülei közül most ketten álltak kamera elé, és elmondták, hogy még mindig harcolnak azért, hogy kiderüljön az igazság a baleset körülményeiről. A balesetkor a buszt vezető sofőrről azóta kiderült, hogy nem is szabadott volna a volán mögé ülnie, hiszen súlyos alvászavarban szenved. A háziorvos fél évvel korábban állapította meg, hogy a buszsofőr beteg. Szakorvosként viszont gyakorlatilag semmit nem tehetett. A Nemzeti Nyomozó Iroda egyelőre nem is őt, hanem egy háziorvost gyanúsítja foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésével. A műsorban megszólaltatott szülők szerint ez azt jelenti, a háziorvos tudott a sofőr állapotáról, mégsem tett semmit. (A háziorvos legutóbb megtagadta a vallomástételt.)

Veronában tavaly októberben elkezdődött a tárgyalás, melyre az olasz mérnökök melletti egyetlen magyar vádlott, a buszsofőr nem ment el, pedig a szülők régóta szerettek volna már szembenézni vele. Szendrei Endre végül elmondta, háromnegyed órát beszélt a sofőrrel, miután órákig a férfi békéscsabai otthona előtt várt. A sofőr végül csak az udvarra engedte be, végig zavarban volt, sok kérdésre pedig egyáltalán nem tudott válaszolni. Azt viszont elmondta Szendreinek, hogy a jogosítványát nem hogy nem vonták be, de gond nélkül kiállítottak neki egy újat a megfelelő hivatalnál, amikor kiderült, hogy a régi megsemmisült Olaszországban.

Azt gondolom, hogy óriási nyomás alatt van nyilván a történtek miatt is, és mi is presszionáljuk azzal, hogy azt gondoljuk, hogy ki kellene állni és tudni kellene választ adni, és tudni kellene bocsánatot kéri

– mondta Szendrei Endre, ám a riporter kérdésére azt mondta, tőle nem kért bocsánatot a sofőr, mint ahogy másoktól sem.

Kiemelt kép: MTI