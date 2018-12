Szutyok egy idő lesz szilveszterkor

Annál jobban fog esni a pezsgő.

Egy most futó másik cikkünkben olyan globális időjáráselemzést olvashatnak Bihari kollégától, hogy Tessub viharisten is megnyalja tőle a tíz ujját meg a villámait, mi itt most szerény vasárnap délutáni hírezőként csupán az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentéséből skicceljük, mi várható a szabadban a következő bő huszonnégy órában.

Rémisztő üzenetet küldött az időjárás Szakértő segítségével elemezve az elmúlt évet kiderül: az éghajlatváltozás kezdi kimutatni foga fehérjét.

Idehaza ez:

Alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre nagyobb területen alakulhat ki gyenge csapadék zömmel eső formájában, néhol havas eső, a hegyekben és északkeleten esetleg hó is hullhat. Éjszaka a Dunántúlon és északon szakadozottá válik a felhőzet, reggel már csak a keleti megyékben lehet csapadék.

Hétfőn az ország északnyugati felén néhány órás napsütésben is bízhatunk, míg másutt csak lassan csökken a felhőzet, kevés eső, havas eső, hó is eshet, de estétől már nagyrészt csapadékmentes idő várható. A Dunántúlon és középen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 6 fok között várható.

Európában pedig:

Ha valaki ciklont keres, irány Izland és a Balti-tenger térsége; az örvénylés frontjai mentén – Európa északnyugati országai felett és a Kárpát-medence környezetében – sok a felhő, és többfelé esik az eső, Finnország déli felén pedig havazik.

Kissé barátságosabb helyen, a Fekete-tengernél egy leépülőben lévő ciklon található, amely egyre kisebb területen ugyan, de felhős időt okoz.

A szárazföld déli, délnyugati harmada, valamint a Kelet-európai-síkság felett ezzel szemben magasnyomású zóna húzódik. A reggeli pára, köd megszűnése után sokat süt a nap, csapadék sem fordul elő. A hőmérséklet délután a déli országokban általában 11 és 17, az Ibériai-félsziget partjainál néhol 18 és 21 fok között alakul. A kontinens más tájain is enyhének mondható az idő az ilyenkor megszokotthoz képest: a középső országokban 1 és 12 fok közöttiek a jellemző csúcsértékek, és igazán nagy fagy (-10, -16 fokos maximumok) csak a Kelet-európai-síkság területén van. A Kárpát-medence térségébe hétfőn a déli anticiklon peremén valamivel szárazabb levegő érkezik, csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen várható csapadék.