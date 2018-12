Egyre hidegebb lesz, ónos esőre figyelmeztetnek

Hidegfront érkezik, egyre téliesebbre fordul az idő.

Hétfőn reggel felhős lesz az ég, szórványosan lehet zápor, északkeleten esetleg ónos eső, majd egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Napközben helyenként kialakulhat zápor, a hegyekben, illetve estétől néhol síkvidéken is hózápor. Az északnyugatira forduló szél az ország nagy részén megerősödik, főleg a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Estére mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 4 és 9, késő este -2 és +3 fok között alakul – írja a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén megyére.

Azt írták, délelőtt a szél, az ország északnyugati-délkeleti tengelyében helyenként viharos (55-65 km/órás), a délelőtti, déli órákban Sopron, illetve a Dunántúli-középhegyég térségében akár 65 km/óra feletti is lehet.

A héten marad a borús, csapadékos idő. Eső, ónos eső, hó is lehet. Kisebb lehűlésre is készülni kell, többfelé a maximumok is fagypont körül alakulhatnak. Kedden szórványosan valószínű havas eső, főként a magasabban fekvő területeken havazás, délnyugaton inkább eső. Helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Szerdán elszórtan valószínű zápor, hózápor, hajnalban délnyugaton ónos eső is előfordulhat. Néhol megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

