A Népszava szerint rövid időn belül visszatérhet a CEU, csak a CEU szerint nem valószínű

A Népszava arról ír, hogy a CEU hamarosan újra taníthat Budapesten, mivel ha Bécsben megkapja az akkreditációt, akkor a szolgáltatások szabad áramlása miatt az Magyarországra is érvényes lehet.

A szolgáltatások szabad áramlása az uniós alapjogok közé tartozik, és ez nem csak az uniós, hanem a harmadik országok egyetemeire is vonatkozik. Ezért a lap szerint hiába nem írja alá a nemzetközi szerződést a kormány, amit ő maga követelt meg, a CEU így is visszatérhet. De még a Népszava is leírja, hogy erre nagyon kevés esély van, mert a bécsi akkreditáció sokáig fog tartani, és a következő pár évben a bizalomvesztés miatt egy forintot sem fog áldozni az egyetem Magyarországra.

Erről egyébként Michael Ignatieff rektor is beszélt a Magyar Narancsban, csak ő nem erre a törvényre hivatkozva, hanem arra, hogy jelenleg is folyik az ezzel kapcsolatos per az Európai Bíróságon. Ignatieff azt mondta, ha nyernek, át fogják gondolni, mit csináljanak, de egyelőre nem ebben gondolkodnak, mert a visszatéréshez jogbiztonság kellene, ami jelenleg Magyarországon nincs meg, mert egy hét alatt módosították a felsőoktatási törvényt.