A Fidesz közleményben tudatta, melyik a legújabb Soros-párt

Orbán Viktor házánál debütál Verhofstadt „kezdetben csak a pénzünkre utazott, most Európa egysége a tét” feliratú furgonja. A kamionnal érkezett a helyszínre Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, aki sajtótájékoztatót is tartott Felcsúton. A Fidesz már reagált is az akcióra, a pártnál valószínűleg nem gondolkoztak sokat a válaszon:

A Soros-fiúk a bevándorláspárti brüsszeli politikusok megrendelését teljesítik. A Momentum a legújabb Soros-párt, Soros pénzeli őket, embereiket pedig Brüsszelben alkalmazzák. Cserébe magukra vállalták a megszállottan bevándorláspárti Guy Verhofstadt és a brüsszeli liberálisok kampányát. Azért támadják Magyarországot és a magyar miniszterelnököt, mert útjában áll a Soros-tervnek, Európa migránsokkal való elárasztásának.