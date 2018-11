Félreértés, hogy női ruhában szökött meg Gruevszki

Macedón kormányfő: Nincs ok arra, hogy Gruevszki menedéket kapjon

A hét egyik legfontosabb magyar és nemzetközi híre, hogy Magyarországra szökött Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, akit hivatali visszaélés miatt két év börtönre ítéltek. A politikus ahelyett, hogy megkezdte volna büntetését, meglépett szülőhazájából és Budapesten folyamodott menedékért.

A szökéssel kapcsolatban számtalan hír megjelent, ezek egyike az volt, hogy egy macedón lap szerint Gruevszki állítólag női ruhát öltve álcázta magát. Ezt a hírt aztán több magyar hírportál is átvette.

A 24.hu információi szerint azonban egyszerű félreértésről és félrefordításról van szó.

A kifejezést egy Vlado Kambovszki nevű macedón jogász, akadémikus használta, de csak vicces-ironikus értelemben, mondván Gruevszki minden követ megmozgatott, hogy elkerülje a börtönt. Arról azonban szó sincs, hogy ténylegesen női ruhát öltött volna.

Kambovszki hozzátette azt is, hogy Gruevszki a szökésével csak igazolta azt, hogy tényleg bűncselekményt követett el. Ráadásul további négy súlyos bűncselekmény ügyében is eljárás folyik ellene, amelyekben akkor is ítéletet fognak hozni, ha ő nem jelenik meg a tárgyaláson.

Kiemelt képünk ennek megfelelően illusztráció.