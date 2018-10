Botrányos jelenetek a félholtra vert Kozma utcai rab tárgyalásán

Szerdán a szemtanúk, azaz a fogvatartottak meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa előtt annak a három fegyőrnek a pere, akik brutálisan megvertek egy rabot a Kozma utcai börtönben. A szakértők összesen 43 ütés- és rúgásnyomot találtak Csiki Sándor testén. A tárgyaláson ezúttal is ott voltak az elhunyt rab szerettei. Ezúttal azonban nem múlt el botrányos jelenetek nélkül a tárgyalás.

Ifj Csiki Sándor hangos nemtetszésének adott hangot, és számon kérte a bírót, hogy miként lehetnek még szabadlábon az apja gyilkosai. A hallgatóság soraiban lévő rokonok közül többen is rákontráztak. Mivel a figyelmeztetés ellenére sem hagyták abba a rendzavarást a bíró félbeszakította a tárgyalás, és kiutasította ifjabb Csikit és a többi hangoskodót. A tanúként beidézett rabok által elmondottakról az elsőrendű vádlott ügyvédje, Kertész Gusztáv így nyilatkozott:

Összesen tíz fogvatartottat hallgattak ki a mai napon. De két egybehangzó vélemény nem volt köztük. Az egyikük például azt mondta, hogy a kukucskálón látta, amint a fegyőrök eszméletlenül húzzák a folyosón Csikit. Ez már csak azért is érdekes, mert a kamera felvételén jól látszik, hogy nem történt ilyen.

– magyarázta az ügyvéd.

A Kozma utcai börtönben meghalt rabnak a vérnyomásgondjai mellett szív-, máj- és tüdőproblémái voltak, de krónikus prosztatagyulladással is kezelték a halála előtt. Emellett pszichés gondokkal is régóta küzdött, többször öngyilkos akart lenni. A börtönőrök állítása szerint az incidens során is azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát.

Az első szakértői vélemény szerint a betegségére szedett gyógyszereknek semmi közük nem volt Csiki Sándor halálához. A szakvélemény ugyanis az agykoponyát és az arcot ért ütések miatt kialakult koponyaűri sérüléseket, valamint a kemény burok alatti vérzést, és a traumás agyvizenyő együttesét jelölte meg a halál okaként.

A későbbi kiegészítő vizsgálat után azonban módosították az igazságügyi szakértők a halál okát. Ebben már arról írtak, hogy a vérnyomáscsökkentőnek volt olyan toxikus hatása, hogy a rabnak heveny keringési elégtelensége lett, és meghalt.