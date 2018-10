12 tanár hagyta ott az egyik budapesti iskolát

Tömegesen mondtak fel a dolgozók nyáron a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban, miután az igazgató, Kormos László szerződését úgy hosszabbították meg, hogy a tantestület nem támogatta a kinevezését. A 168 Óra cikkéből kiderül az is, hogy összesen 15-en adták be felmondásukat szeptember elejéig, 12 tanár, egy óraadó, egy iskolatitkár, de még a portás is felmondott. Az igazgató 2013 szeptembere óta vezeti az intézményt, idén augusztus közepén kapott újabb öt éves megbízást, egyedüli pályázó volt.

Az iskola egyik korábbi óraadó tanára a lapnak elmondta, az igazgató megpróbálta kideríteni, hogy kik szavaztak ellene a zárt szavazáson, és a tantárgyfelosztást egyfajta retorzióként alkalmazta. A tömeges távozás miatt az intézmény komoly tanárhiánnyal küzd, a végzős diákok pedig még azt sem tudják, hogyan fognak leérettségizni, mert egyes fakultációk el sem indultak, csoportbontás sem történt még meg mindenhol.

(kiemelt képünk illusztráció; forrás: MTI)