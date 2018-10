A repülők miatt szenvednek Kőbányán

Megszenvedik a kőbányai lakosok, hogy egy uniós rendelkezés miatt módosultak a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér felszállási irányai – írja a Világgazdaság. Augusztus közepe óta naponta több száz gép repül át a X. és a XVIII. kerület eddig csendes részei felett.

A lap szerint a kőbányai önkormányzathoz már sok panasz érkezett, mert a lakosok szerint a repülők szinte a házak között haladnak el és folyton megszólalnak az autóriasztók. D. Kovács Róbert kőbányai polgármester azt írta a Világgazdaságnak, hogy az új szabályozással, amelynek műszaki paramétereit a HungaroControl (HC) dolgozta ki,

mintegy 50 ezer ember életét keserítik meg a felettük gyakran percenként elhaladó repülőgépek.

A kerület érintett részeiben több bölcsőde, óvoda és iskola is működik. Hivatalos zajmérést még nem végeztek, de így is azt tapasztalják, hogy elviselhetetlenül zajos lett a városrész, és emiatt az ingatlanárak is csökkennek.

A kőbányai önkormányzat felkérte a polgármestert, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kezdeményezze a Liszt Ferenc repülőtér működési jogszabályi környezetének felülvizsgálatát, a HC-nál pedig az indulási eljárások módosítását.

A HC közölte, hogy az indulási eljárások módosítását az Európai Bizottság rendelete tette kötelezővé, amely a leszálló gépek útvonalát nem érinti és ugyan folyamatosan vizsgálják, hogyan lehet csökkenteni a zajterhelést, de figyelemmel kell lenniük a nemzetközi szabályokra és biztonsági követelményekre.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán