Magyarország elutasítja az uniós klímacélokat, mert az drámai pofont adna a bajor autóiparnak

Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar helyzetét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Münchenben.

A miniszter a bajor fővárosban folytatott tárgyalásairól a közmédiának elmondta, biztosította az Audi és BMW vezetőit arról, hogy a magyar kormány Brüsszelben mindig a magyar érdekeknek megfelelő álláspontot képvisel, a magyar érdek és a bajor érdek pedig maximálisan egybeesik abban, hogy el kell utasítani a klímapolitika területén 2030-ra kitűzött európai uniós célok megváltoztatására irányuló brüsszeli törekvéseket.

Brüsszel szerint szigorítani kell a károsanyag-kibocsátási célkitűzéseket, amivel azonban drámai pofont adnánk a német, és ezen belül a bajor autóipar versenyképességének, és ez a magyar gazdaság számára is komoly károkat jelentene, ezért ezt a kezdeményezést nem támogatja Magyarország

– fejtette ki Szijjártó Péter.

Arról is beszélt, a magyar gazdaság teljesítményét nagymértékben meghatározza az autóipar, és most már nem túlzás azt állítani, hogy nagymértékben meghatározza a bajor autóipar, hiszen az Audi már 25 éve van jelen Magyarországon, 13 ezer embert foglalkoztat és 9 milliárd euró értékű beruházást hajtott végre, és a BMW is úgy döntött, hogy Magyarországon építi meg új gyárát.

