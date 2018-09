M. Richárd: Attól féltem, hogy fenékbe rúgnak

Molnár Dávid a kollégáival haladt a Dózsa György úton, amikor M. Richárd legalább 130 km/órás sebességgel az autójukba csapódott a Mercedesével. A büntetett előéletű férfi a tragédia után azt mondta, hogy bocsánatot kért az elhunytak hozzátartozóitól, és kártérítést fizet nekik.

A fiatalon elhunyt fiú édesapja, Molnár József szerint viszont ez csak a sajtónak szóló színjáték volt. A férfi ugyanis egyszer sem kereste őket a baleset óta. A Fókusz riportot készített az egyetemista fiú családjával, és ebben hosszú idő után megszólalt M. Richárd is.

A házi őrizetben lévő férfi az RTL Klub riportjában elárulta, hogy miért nem tudott bocsánatot kérni az elhunytak hozzátartozóitól.

A baleset után az ügyvéden keresztül írásban beadtam egy beadványt, hogy szeretném felvenni velük a kapcsolatot, hogy segítsek nekik anyagilag. Nos ezek után a hatóságok még mindig nem szóltak vissza ezzel kapcsolatban. Az ügy most kerül majd lezárásra. Azt gondolom, hogy most lesz majd lehetőség arra, hogy megkaphatom a címeket és az elérhetőségeket. De hát mivel én házi őrizetben vagyok most már 13 hónapja, ha én bárkit megkerestem vagy felkerestem volna volna magamtól, akkor fenn állt volna a veszélye, hogy a tanúk befolyásolása miatt engem fenékbe rúgnak