Zsidai Roy két vendéglátóhelyet nyit az MNB szellemi központjában

Évek óta nagy volt a titkolózás, de most végre kiderült, milyen funkciót szánt a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADA a gigantikus pénzekből renovált és átalakított régi budai városházának.

A 3,5-4 milliárd forint körüli összegből felújított épület Zsidai Zoltán Roy üzlethálózatának biztosít két újabb üzlethelyiséget a Budai Vár közepén.

Az új éttermet és kávézót a napokban meg is nyitották a közönség előtt, holott a 24.hu információja szerint még érvényes használatbavételi engedély sincs az épületre.

A két vendéglátóhely a napokban felkerült a cég honlapján a Zsidai-üzletek listájára is.

A Bistro 1786 étterem az Úri utcai kiülős rész mellett a PADA-épület üvegtetővel lefedett belső udvarát foglalja el. A honlapon azzal magyarázzák a több évszázados történelmi hátteret sejtető névadást, hogy a tulajdonos „beleszeretett” az épület borospincéjébe vezető vaskapuba, amelyen az 1786-os évszám szerepelt.

Szintén Zsidaiék kapták meg az ingatlan Mátyás templom felőli oldalán található helyiséget, amelyben Budapest Mokka Cafe&Deli néven egy kisebb kávézót alakítottak ki. A fizetőképes turisták és az utcai forgalom bekapcsolása érdekében a kávézó számára egy keskeny ajtót is vágtak a műemlék épület Szentháromság térre néző falába.

A szomszédos házak lakói már a milliárdos beruházás indulásakor aggodalmukat fejezték ki, hogy a ködösen megfogalmazott fejlesztési szándékokból végül a vendéglátás, az éttermi és a rendezvényközpont-funkció lesz a domináns. Attól tartottak, hogy az épület gépészeti egységei által keltett zajok és a konyhai szagok jelentősen csökkenteni fogják a szomszédos épület lakásainak értékét. A PADA 2018 elején azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy az oktatásé lesz a főszerep.

Az épület működésének fókuszában a tudományos munka áll majd.

Az akkori hivatalos verzió szerint a felső szinten előadótermek, szemináriumi szobák, kutatóterek kapnak helyet, a földszinten és a pincében könyvesbolt, kiállítótér működik majd. A tervezett étteremről szinte csak mellékesen esett szó a februári közleményben.

A Magyar Nemzeti Bank most péntekre hirdette meg az „új tudományos szellemi központ” megnyitóját, amelyen Matolcsy György MNB-elnök mellett Palkovics László innovációs miniszter és Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere is részt vesz. Zsidaiék azonban már az ünnepség előtti napokban megindították a vendéglátóhelyek működését.

A vendéglátóegységek működése azért is furcsa, mert a szomszédos ház – igazolódott félelmeik, a zajok és a szellőtetőből áradó konyhai olajszag miatt – megtámadta az épület használatbavételi engedélyét. A PADA-nak a fellebbezés elbírálásáig mindenképp várnia kellett volna a használatbavétellel.

A Zsidai-csoport vezetőjéről közismert, hogy jóban van Orbán Viktor lányával. Orbán Ráhel korábban dolgozott is Zsidai Roy cégénél, és a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott kurzusának első előadására is Zsidai Royt vitte magával vendégelőadóként. Zsidai cége az elmúlt években példátlanul dinamikus terjeszkedést produkált. Egymást érték a százmilliós beruházások: Budapesten 13 éttermet indítottak, sőt a nyár elején a spanyol tengerparton, Marbellán egyszerre három helyet hoztak létre. A Budai Várban működő hét vendéglátóhely az elmúlt években azért került a sajtó fókuszába, mert kiderült, hogy szokatlanul olcsó bérleti megállapodásokat kötöttek az önkormányzattal. Emiatt aktivisták egy időre el is foglalták az egyik éttermet, erőszakmentes tiltakozással.

A 24.hu megkérdezte az MNB-t, hogy milyen döntési folyamatban választották ki Zsidai Roy cégét a régi városháza üzleteinek üzemeltetésre, valamint, hogy milyen feltételekkel kötötték meg velük a szerződést. Amennyiben megérkezik a bank válasza, frissítjük a cikket.