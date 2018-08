A Klebelsberg Központ elismerte, a természettudományi tantárgyak oktatásához több tanár kellene

Bőven elférnének még pedagógusok a természettudományi tantárgyak oktatásában – mondta Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Az elnök elmondta, változó a tanárlétszám a különböző tantárgyi területeken, az olasz nyelv oktatásában például többen vannak, mint amennyire szükség van.

Gondok azokon a kistelepüléseken vannak, ahol az iskola létszáma is nagyon alacsony. Azért is nehéz ezekre a településekre pedagógust találni, mert főállású tanárra szinte nincs is szükség – tette hozzá.

Hajnal Gabriella a Magyar Hírlap csütörtöki számában még úgy nyilatkozott, hogy nincs országos pedagógushiány. Pedig nemrég arról írtunk, hogy igenis van, nem is kicsi:

Több mint kétezer tanár hiányzik a tanévkezdéshez Csak Budapesten ötszáznál is több pedagógust keresnek, több helyen bármilyen szakos tanárral beérnék, van olyan kistelepülés, ahonnan 14 pedagógus hiányzik. Drámai a helyzet.

