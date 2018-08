Hiába keresnek rengeteg iskolában tanárt, a Klik új elnöke szerint nincs pedagógushiány

Nagyon sok módszertani tartalék van az oktatási rendszerben – mondta a Klebelsberg Központ új elnöke a Magyar Hírlap csütörtöki számában megjelent interjújában. Hajnal Gabriella többek közt arról beszélt, hogy fontos a „jó gyakorlatok” összegyűjtése és megismertetése. Továbbá arról is, hogy szeretnék elérni, hogy az iskolák megismerjék egymást.

Beszélt arról, hogy milyen sikeresek a Komplex Instrukciós Program (KIP), de vannak nagyon jó egészségfejlesztési, mérés-értékelési és egyéb programok, amelyeket szélesebb körben kellene megismertetni. Az új vezető elbüszkélkedett a több száz iskolában zajló infrastrukturális és digitális fejlesztésekkel.

Kiemelte: folyik a tanuszoda-, tornaterem-, tanteremfejlesztési program is. Előbbi azért érdekes, mert a tanuszoda építések országszerte óriási késében voltak. Volt olyan cég, amely egyetlen uszodát sem épített meg időre, pedig többre is kapott megbízást. Hajnal Gabriella közölte azt is, hogy azokban a térségekben, intézményekben, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, mindenütt megkezdődött a fejlesztés.

A pedagógushiánnyal kapcsolatos kérdésre válaszolva megjegyezte, az elkövetkező hét évben biztosan nem várható, hogy a nyugdíjba vonulás miatt magasabb létszámban lenne szükség utánpótlásra. Nincs országos pedagógushiány – szögezte le.

Ez azért érdekes, mert országszerte számtalan iskolában keresnek tanárokat. Akad olyan iskola, amely „bármilyen szakos” pedagógust is felvenne.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi