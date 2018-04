Áprilisi tréfa, csokitojás, Tények – ezekkel foglalkozott vasárnap a választási bizottság

Nagy napra ébredt ma Magyarország. Az egyik oldal narratívája szerint sikerült megvédeni a nemzetet a migránstól és Soros György horrorkoalíciójától, a másik oldal szerint pedig minden el lett szúrva. Az eredményeket mindenki tudja, volt azonban a háborúnak egy elfeledett frontvonala, méghozzá a Nemzeti Választási Bizottságban (NVB). Baljós szám, de 13 határozatot hoztak, átnéztük, miben döntött a Patyi András vezette testület ezen a sorsdöntő napon.

Áprilisi tréfa és a kettős ügynök

A Boldogulj Magyarországon Egyesület Facebook-oldalán és blogján olyan hamis hír jelent meg egy beadvány szerint, ami szerint „csere történt a tatabányai szavazólapon: Bencsik János országgyűlési képviselőjelölt kormánybiztos lesz, és Schmidt Csaba veszi át a helyét országgyűlési képviselőjelöltként”. Ez persze kamu volt, sőt Bencsik azóta simán nyerte Tatabányát. Az egyesület fellebbezésében azzal védekezett, hogy ez csak április 1-jei tréfa volt, amit jeleztek is a posztban. Az NVB azonban nem ismert tréfát, kemény szavakkal (jogsértés, megtévesztés, valótlan tényállítás stb.) illette a vicceskedő alapítványt, valamint elmarasztalta.

Sok kifogás a kukában landolt az NVB-nél, így járt a Momentum is, ami azt kifogásolta, hogy a Ludovika Campus átadóján Orbán Viktor és Patyi András kedélyesen beszélgetett, miután Orbán kvázi kampánybeszédet tartott (utána Patyi is felszólalt). A Momentum szerint Patyi ezzel kampányolt. Patyi ugye amellett, hogy az NVB elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is, ilyen minőségében volt jelen, de a Momentum beadványa szerint feladta függetlenségét. Az NVB azonban kimondta, amit korábban is kimondott, és a Kúria is megerősített: a két tisztség nem összeférhetetlen, ráadásul nem utalt beszédében a választásokra vagy az NVB-re.

Helyt adott az NVB az MSZP-Párbeszéd megfigyelője panaszának, aki azt kifogásolta, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megsértette a választási törvényt azzal, hogy lezártnak tekintett olyan borítékokat, amik az NVI-hez való beérkezés előtt kinyittattak. Azután fogott gyanút, hogy a levélszavazatok számlálásakor az azokat lezáró piros biztonsági sáv sérült volt, mégis lezártnak tekintettek borítékokat. Az NVB helyt adott a kifogásnak, szerinte érvénytelenek az érintett voksok.

Tiltott kampányok: Csokitojás-vadászat, matricázás és plakátolás

Az NVB megváltoztatta a helyi választási bizottság Bangóné Borbély Ildikó szocialista jelöltet sújtó intézkedését, így nem kell 138 ezer forintot fizetnie a később visszalépett csepeli jelöltnek. Egy magánszemély ugyanis bejelentést tett, mert az MSZP a Puli sétányon húsvéti csokitojás-keresést hirdetett családosoknak, ez meg gyakorlatilag politikai pedofília. A helyi választási bizottság ennek helyt adott, hozzátéve, hogy egy közforgalmú játszóteret foglaltak le a szocik, ami nem fair azokkal szemben, akik szocimentesen akarják játszatni a gyereket. Bangónéék fellebbeztek, mondván, az jött, aki tudta, milyen esemény lesz a játszótéren, ráadásul az MSZP minden évben szervez ilyet. Az esemény az NVB szerint kampányesemény volt, de nem sértett jogszabályt, mivel előre meghirdették.

Egy magánszemély a Momentumot panaszolta be, mert a dunakeszi városházára matricáztak, ami tilos. A szervezetet a helyi választási bizottság marasztalta el, amit az NVB is megerősített. Érdekesség, hogy a párt jelöltje, Korhut Ákos épp interjút adott, az aktivistái magánakciója volt a háttérben a matricázás. A Momentum mindennek tetejébe még 350 ezer forint bírságot is kapott.

Móricz Eszter, a Lendülettel Magyarországért nevű kamupárt jelöltje azért került bajba, mert a pártja megnevezése nélküli plakátokkal kampányolt (vagyis ott volt a név, nagyon apró betűkkel). Az NVB szerint a helyi választási bizottság helyesen ítélte el Móriczot, aki ugyan felülragasztotta a plakátjait, de a ragasztáson is alig látszott a párt neve. Móriczot 70 ezer forintra bírásgolták.

Azok a fránya kerületi (párt)lapok

Az NVB az egy másik csepeli ügyben is döntött, miszerint a kerület honlapját működtető Csepeli Városkép Kft. a Csepel.hu-n közzétett cikkekkel sértette a jelöltek közötti esélyegyenlőség elvét. Ezzel a három cikkel: „Ezer csepeli elhunyt adataival élhetett vissza az MSZP”, „Visszalépett az egyszázalékos jelölt” és a „Csalódott jobbikosok tüntettek a kampányzáró fórumon”. Ez amúgy az az ügy volt, aminek során kifogásolták, hogy a helyi lapban mennyire aránytalanul sokszor jelenik meg Németh Szilárd és a Fidesz (ennek ellenére Németh kikapott a körzetben). Az önkormányzat nem kampányolhatna, de amit tett, az az NVB szerint viszont kampány volt. Érdekesség, hogy Németh túlzott szerepeltetése az NVB szerint nem megállapítható, csak az, hogy a többi jelöltet negatív szerepben ábrázolták. Mindenesetre nem kapott bírságot vagy eltiltást az önkormányzati cég.

Szóba került egy másik kerületi lap, a rákosmentei „Hírhozó” is, ami egy közleményt sérelmez, ami miatt beazonosítható lett a beadványt benyújtó ember. A közleményben őt rossz színben tüntették fel, de ez a helyi választási bizottságot nem érdekelte. Az NVB-t sem, ugyanis a beadvány beadója elcsúszott a határidőkkel.

A Momentum egy másik kifogását is elutasította a bizottság. A Józsefvárosi Újságot korábban elmarasztalta az NVB, mert Kocsis Máté túl sűrűn szerepelt benne, más jelölt meg nem. Ezután a lap közleményben bírálta a Facebookján az NVB-t, azonban a momentumos NVB-delegált a döntést védő kommentjét eltüntették a nyilvánosság elől. Ez pedig sérti a véleménynyilvánítás szabadságát a párt szerint. A helyi választási bizottság elutasította a kifogást, de a Momentum fellebbezett. Az NVB-t ez nem érdekelte, szerinte a Facebook-kommentelgetés személyes kommunikáció és nincs köze a kampányhoz.

A DK-s Gy. Németh Erzsébet Újbudán szenvedett csekély mértékű vereséget, de előtte még dobott egy beadványt. Az Újbuda című önkormányzati lappal volt baja Gy. Németh-nek, mert abban aránytalanul sokat szerepelt Simicskó István fideszes jelölt. Simicskó a helyi választási bizottság szerint nem kampányszöveggel került a lapba, csak képviselői, helyi tevékenységével. Fellebbezés után az NVB azt állapította meg, hogy Gy. Németh nem támasztotta alá kellően jogszabályokkal az érvelését, a kifogást elutasította.

Beköpött média

A híres kamupártszervező, Szepessy Zsolt kifogást emelt az RTL Klub Házon kívül műsorával szemben. A műsor nem volt kiegyensúlyozott szerinte, amikor pártja gyanús ügyeivel foglalkozott, és nem adott elég megjelenési lehetőséget nekik. Az RTL szerint nem volt jogsértés, ráadásul Szepessynek az egész műsorfolyamot kellett volna szem előtt tartania, sőt még az Összefogás Párt jelöltje is szót kapott a műsorban. Az NVB álláspontja tömören: Szepessyt elutasították, mert létezik olyan, hogy szerkesztői szabadság.

A szemünk előtt csalják el a választást Két és fél milliárd forint kampánytámogatást kaphatnak a kamupártok. Egy részük már most az eltűnésre készül: üres telekre és üdülőbe bejelentett pártot is találtunk a listát állítók között. Legalább 16 körzetben rokonok indultak egymás ellen.

Ha már média, akkor a ClassFM viszont kapott az arcára: ugyanis nem biztosították az ígért-előírt megjelenési időt a Munkáspártnak. A párt hiába kereste az üzemeltető Advenio Zrt.-t, se telefonon, se e-mailben nem válaszoltak a kéréseikre. Ezzel jogot sértettek az NVB szerint.

Végül egy magánszemélyt is elutasítottak, aki azt fájlalta, hogy a Facebookon megjelent a Tények csapatának kiállása Orbán Viktor mellett (amit az Origo is átvett). Ez politikai hirdetés a kifogás szerint, amit be kéne jelenteni és jelezni kéne a nézőnek is. Tudja mivel utasította el őt az NVB?

Hogy rossz házszámot írt a beadványába, így a címe nem egyezik a névjegyzékben lévő lakcímével.

(Kiemelt kép: Orbán Viktor beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a budavári Kapisztrán téren 2016. június 26-án. Mellette balról Patyi András, az egyetem rektora. MTI Fotó: Máthé Zoltán)