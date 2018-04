Karácsony, Szél és Vona egymás kaparós sorsjegyét méricskélte

Orbán Viktor nélkül vitázott az MSZP-Párbeszéd, a Jobbik és az LMP csúcsjelöltje. Kedélyesek voltak és energikusak, de az kiderült, ha ordasat bukik a Fidesz, akkor se lesz köztük koalíció. Aki ezt a vitát látta, de nem ismeri a Fidesz és az ellenzék helyzetét, azt hihette, Orbán Viktor pártja marginális tényező lesz április 8-án.

Vitát tartott csütörtökön a Magyarul Balóval című RTL-es műsorban három ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje, az MSZP-Párbeszédtől Karácsony Gergely, az LMP-s Szél Bernadett és a jobbikos Vona Gábor. Felvezetésként Baló György elmondta, ez a huszadik vita a műsorban, korábban főként szakpolitikai kérdésekben mentek egymásnak az ellenzéki politikusok, mivel a kormánypárt se most, se korábban nem képviseltette magát. A csütörtök délelőtt felvett, háromnegyed órás, aránylag laza keretek közötti vitát késő este adta le a csatorna.

Miért kell egyáltalán kormányt váltani?

Karácsony azzal kezdte, a magyarok változást akarnak, ezt pedig szövetségben lehet elérni. Új társadalmi modellt akar megvalósítani, aminek a lényege, hogy az emberekbe beruháznának. Nem akar első- és másodrangú állampolgárokat, szolgálni akar. Vona szerint két generációra eldől az ország sorsa a választáson. Nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás megállítása a tét. Magas részvételre van szükség, mindenkinek el kell menni voksolni. Az Orbán-kormány előtti nyolc évet se szabad visszahozni, a Jobbikra azért kell szavazni, mert erős, mert elszámoltat (ahogy az LMP is – tett gesztust Szél felé), nyugodt országot teremt. Szél azt mondta, ők új hangulatot hoztak a politikába. A jelszó szerinte: Semmit rólunk nélkülünk! Három területen akar változást: béremelést, megújított, politikamentes oktatást és fejlett egészségügyet.

A csalások, visszásságok befolyásolhatják a végeredményt?

Szél szerint a legnagyobb csalás, hogy ők mindhárman gyűlöletkampányt szenvedtek el. Vona a külföldre vándorolt százezrek szavazásának megnehezítését említette. Karácsony törvényesített csalásnak nevezte a teljes választási rendszert. Szerinte a Fidesz primitív kampányt folytatott lopott pénzből. De a változást akaró embereket nem tudják megállítani, lásd a Fidesz elbukott időközi választásait.

Biztatják-e a szavazóikat arra adott esetben, hogy másik pártra szavazzanak?

Vona közölte, egyedül indulnak a választáson, de lehetséges, hogy lesznek átszavazások. Bíznak a szavazóik bölcsességében, és abban, hogy magas lesz a részvétel. Szél szerint tisztán látnak az emberek, a Fidesz megbukott, több az ellenzéki szavazó. Karácsony szerint a szavazóik nem birkák, hogy terelgessék őket, de azért azt kéri, hogy rá szavazzon a nép, miközben ők visszaléptek még független jelöltek javára is. Amúgy a legtöbb választókerületben az ő jelöltjeik a legesélyesebbek.

Szél hozzátette, egyoldalúan visszaléptek a szocialista Kunhalmi Ágnes és a jobbikos Kepli Lajos körzetében is. Hasonló gesztusokat ők nem kaptak vissza. De most úgy látja, a következő napokban lehetnek olyan folyamatok, hogy sok mandátumot elhozzanak. Az LMP-nek volt egy kezdeményezése a hódmezővásárhelyi választás után, az akkori megállapodáshoz hasonlóan, de ez most nem jött össze. Azonban itt legalább egy asztalnál ülnek. Karácsony hozzátette, V. Naszályi Márta azért lépett vissza egy LMP-s javára, mert nyitott az MSZP-Párbeszéd.

Vona rátromfolt: szerinte láthatták a nézők, mibe torkollik, ha a visszalépésekről vitáznak. A jobb- és baloldali megosztottságon túl kell lépni, az emberek is túlléptek ezen, nekik olyasvalaki kell, aki megoldja a gondjaikat. Szél viszont megjegyezte: két ellenzéki mandátum lesz a visszalépésük eredménye.

Mit fognak érezni vasárnap este, ha a fideszes jelöltek a választókerületekben 30 százalék körüli eredményekkel is nyerni tudnak, mert nem állt velük szemben egy esélyes jelölt?

Karácsony rögtön közölte, ez Vonának szóló kérdés. Ő azzal felelt, neki csalódás lesz minden fideszes mandátum. Szerinte sem erkölcsileg, sem taktikailag nem éri meg nekik a visszalépés. Szél erre újra előhozta, hogy ők megpróbálták, most meg reménykednek és tárgyalnak. Karácsony abszolút többségre vágyik vasárnap, ráadásul a Jobbik nélkül. Sőt, szerinte a Jobbikkal a kétharmad is meglesz. Vona szerint viszont a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, ezért ők is győzelemre készülnek. Vásárhelyen is megtalálták az emberek a legesélyesebb jelöltet, Márki-Zay Pétert (noha volt akkor egy kiugrott szocialista jelölt is).

Azért tolódott-e középre a Jobbik, mert a Fidesz több ötletüket átvette?

Vona azt válaszolta, meggyőződésből váltottak, saját magukon kezdik a változást. Baló erre azt hozta fel, hogy sokan tartanak a Jobbiktól, mert megsértettek sok csoportot. Mi a garancia, hogy ilyen nem lesz? Vona válasza szerint a Jobbik részéről az utóbbi öt évben ilyen már nem volt, ráadásul ő bocsánatot kért a korábbiakért, ellentétben a 2006-ért felelős baloldallal vagy a devizahiteleseket nem segítő Orbán Viktorral. „Senkinek nincs oka félni a Jobbiktól” Vona szerint.

Karácsony azt mondta erre, a Jobbik egy kaparós sorsjegy, vagy bejön vagy nem.

Sorolta, mennyi elemet vett át a Jobbik programjából a Fidesz. Örül a Jobbik változásának, de a Fidesz szította gyűlöletet is ők indították el. Szél folytatta a vitát azzal, hogy hisz benne, az emberek meg tudnak változni, de pártoknál ez persze nehezebb. Vona Karácsonyra reagált: egy sorsjeggyel lehet nyerni, az MSZP-st meg már háromszor lekapartuk, nem nyert senki vele. A Jobbik a javára változott, minden vizsgahelyzetben bizonyította a párt, hogy konzervatív nemzeti néppárt.

Szeretnék-e, hogy kis pártok bekerüljenek a parlamentbe (Együtt, Momentum, Kétfarkú Kutya Párt)?

Így szólt a következő kérdés, amire Szél és Vona is versengve mondott igent, az előbbinél érthető ez, hiszen szintén kis pártot vezet. Vona azzal indokolt, hogy sokszínű politika kell, és kis pártokból lesznek a nagy pártok. Szél folytatta azzal, hogy ő alá is írta több kis párt ajánlásgyűjtő ívét. Karácsony nem túl boldogan hozzátette, persze örülne, de a „sokszínűséget mégis kormányzati erővé kell formálni”. A közös kormányzás pedig a viták ellenére lehetséges, erre hívta a kis pártokat. Szél még annyit mondott, a politikusok új generációja megérkezett.

Tegyük fel, hogy simán nyer a Fidesz, mi történik a három politikussal?

Vona azt mondta, világos a helyzete: győzelmet ígért a kongresszuson 2016-ban, ha ez nem sikerül, lemond az elnöki tisztről. „Ez a dolgom és kötelességem, tartanom kell a szavam” – tette hozzá. Szél magát bázisdemokratának nevezte, a kongresszus majd dönt arról, folytassa-e a harcot vagy mondjon le. Karácsonynak nincs B-terve, ő egy demokratikus balközép kormányra készül. Neki persze van dolga zuglói polgármesterként.

Ha a Fidesz nem szerez többséget, koalícióra lépnének vele?

Összefoglalva a válaszokat: Vona: biztos nem; Szél: nem; Karácsony: 1000 százalék, hogy nem.

De akkor ki kivel léphet koalícióra a parlamenti többségért?

Karácsony azt felelte, mindenkivel, aki nem a Jobbik. Ha a Jobbik elengedhetetlen lenne a kormányzáshoz, Karácsony szakértői kormányt tudna vállalni. Szél a 2012-es Karácsony Gergellyel értett egyet a technikai koalíció tekintetében. Vona azt mondta, csak új pártokkal lépnének koalícióra, tehát az LMP-vel vagy a Momentummal. A baloldallal nem akarnak együtt kormányozni. Karácsony azt válaszolta, közjogi kérdésekben lehet technikai koalíció a Jobbikkkal, a közös kormányzás más kérdés. Karácsony azt is kijelentette, nem akarna új, előre hozott választást.

Az este egyik fontos mondatát is hozzátette: ha nem lenne meg a kétharmada a jelenlegi ellenzéknek, akkor népszavazással kényszerítenék ki a kétharmadot igénylő, a demokráciát romboló törvények módosítását (amit az alaptörvénynél nem lehet megtenni).

Vona szerint nem kell koalíció ahhoz, hogy lebontsák a nemzeti együttműködés rendszerét. Indok: „A koalíció olyan, mint a házasság, és azért az ember a házastársát megválogatja.” De a választójogi törvény átalakítását, a civil szféra megerősítését, a rendszer visszabontását ők is segítenék a parlamenti szavazásokon.

Szél folytatta azzal, hogy nem tartható, hogy a jobb- és baloldal együttműködése nélkül menjen tovább az ország. Vona válaszolt erre némi kampányszöveggel: csak ők tudnak megszólítani csalódott fideszeseket. A közvélemény-kutatóknak nagy meglepetést fog az ő tömegük okozni.

Milyen kormányzás lesz, ha nyer az ellenzék, a háttérben pedig ott van az ingerült és csalódott fideszes tömeg, illetve a sokat elváró saját szavazók?

Karácsony békét hozó kormányzást akar, valamint kivezetni az országot a válságból. Az ország össze fog omlani, ha valaki nem békíti meg az országot és kezdi kormányozni. Felhozta, hogy kormányprogramot és árnyékkormányt hirdetett, nem árul zsákbamacskát.

Paks 2.?

Vona: „felül fogjuk vizsgálni”, főleg a pénzügyi szerződések titkosítását akarják feloldani; Szél: egyértelmű nem, ő pedig ki fog menni Moszkvába lerendezni ezt; Karácsony: Paks 2. ebben a formában hazaárulás. Szél még hozzátette, ő belenézhetett az erőműbővítés dokumentumaiba, és „ki tudunk lépni belőle, meg tudjuk csinálni”.

Végső egypercesek

Végül mindenki egy percben elmondhatta, mit akar, mire kér, mit vár.

Karácsony kezdett azzal, hogy szavazzon rájuk mindenki, mert felkészültek, ő vezetni szeretné az országot. Aki az eszére és aki a szívére hallgat, az is rájuk szavazzon, mert „a bal oldalon van a szívünk és ez egyáltalán nem véletlen”.

Vona kijelentette: igenis lehet még kulturált vitát folytatni, „lehet más a politika”. Szerinte vasárnap két külön világ között kell dönteni, az orbáni bezárkozó-fullasztó, a másik egy friss és üde és nyugodt ország. Ők pedig készen állnak a kormányzásra.

Szél a bal-jobb megosztottságon felül akar lépni, az LMP programja pedig erős Magyarországot hozna létre, friss levegőt, békét és kőkemény elszámoltatást ígér 28 évre visszamenőleg.

Bónusz: új adórendszer lesz-e?

Baló ezen a ponton felfedezte, hogy van még 10 másodperc időtartalék, gyorsan feltette hát a kérdést, az első gazdasági jellegűt az este folyamán: mi lesz az adókkal? Vona kezdte a választ azzal, hogy a munkát terhelő adókat csökkentik majd. Szélék háromkulcsos (0-12-24%) adórendszerben gondolkodnak. Karácsony egyetért ebben, adómentes minimálbért szeretne, a társasági adót szerinte növelni kell, meg kell adóztatni az offshore-vagyonokat és a környezetre káros tevékenységeket. Így lehet áfát csökkenteni.

Pénteken jönnek a pártok kampányzáró eseményei, szombaton az utolsó roham, majd vasárnap már másféle beszédeket fogunk hallani a három politikustól.

Itt visszanézheti a teljes vitát:

