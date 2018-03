Jól szervezett túlélési gyakorlat zajlik a sürgősségi osztályokon

Az utóbbi hónapokban kereszttűzbe került a sürgősségi ellátás, mutatunk néhány darabot a hírtermésből:

Volt azonban egy hír a sok közül, amin a sürgősségi szakma is megrökönyödött.

– mondja Dr. Botos Péter, aki jelenleg a gyöngyösi és az ózdi kórház sürgősségi osztályán dolgozik, és több évig vezette az egri kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályát (SBO-ját) is. Sürgősségi szakvizsgájának sorszáma 24-es, vagyis az első orvosok között volt 2005-ben, akik sürgősségi orvostanból szakvizsgát tettek.

Kasza a thaiföldi nyaralásán felvett 17 perces Facebook-videóban elmesélte, hogy a cukorbeteg, trombózisgyanús édesanyát órákig várakoztatták a sürgősségin. Hangsúlyozta, hogy nem az orvosokat és az ápolókat támadja, de azért keményen kritizálta az úgynevezett triázs rendszert, azt a protokollt, ami alapján rangsorolják a betegeket. Az óceánpartról bejelentkezve Kasza azon értetlenkedett, hogyan lehet valakinek „Superman röntgenszeme” és hogy miért „látnoki rendszerben rangsorolnak eseteket”.

A sürgősségi osztályokon természetesen nem röntgenszemű látnokok dolgoznak, hanem erre kiképzett ápolók szigorú szabályrendszer alapján döntik el az ellátás sorrendjét. Dr. Botos Pétert, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társasság Triázs Munkacsoportjának vezetőjét és egyik oktatóját kérdeztük,

hogyan működik a gyakorlatban a betegek rangsorolása a sürgősségi osztályokon. Ki és mi alapján dönti el a sorrendet, és mi van akkor, ha kezelhetetlenül sok beteg zúdul az SBO-ra.

A triázs (franciásan triage) egy olyan értékelő rendszer, amiben egy erre a feladatra speciálisan felkészített, célirányos ismeretekkel ellátott, vizsgázott ápoló elvégzi a sürgősségi osztályra beérkező betegek rangsorolását. Ez egy filozófia is, ami arról szól, hogy ha valamit egy sokféle elemet tartalmazó nagy csoportból ki kell válogatni, akkor ennek legyenek objektív paraméterei és tényezői. A kávé- és farönkválogatástól kezdve sok mindenre alkalmazható – magyarázza Botos doktor a procedúra működési elvét.

Az egészségügyben a triázst, tehát a betegek rangsorolási procedúráját a napóleoni háborúk idején kezdték el használni, frontsebészeti vonalon. Azokat a katonákat kellett kiválogatni, akik még harcképesek voltak. Az elnevezés etimológiája francia: a trier szó jelentése kiválogatni, szeparálni, szelektálni.

A háborús körülmények között kiválóan működő rendszert először Ausztráliában vitték át a polgári egészségügybe a ’70-es években. Ők alkalmazták elsőként békeidőben, rendes kórházi feltételek között, hogy a sürgősségi osztályra beérkező nagy számú beteget milyen paraméterek szerint osztályozzák. Vagyis ki az, akit azonnal el kell látni, és ki az, aki ellenőrzött körülmények között várakozhat.

Kialakultak a triázs rendszerek különböző változatai, az adott ország egészségügyi ellátására hangolva. Az angolok és a kanadaiak elkészítették a saját rendszerüket, de az elv mindegyiknél ugyanaz maradt: egy 5 fokozatú skálán meghatározni a beérkező betegek állapotát. Az első kategóriába az azonnal ellátandóak kerülnek, a másodikba azok, akik 15 percet várhatnak, a 3.-ba azok, akik 30-at, a 4.-be azok, akik 60-at, az 5. kategóriába pedig azokat sorolják, akik biztonságosan 120 percet várakozhatnak az állapotuk alapján.

– foglalta össze a lényeget Dr. Botos Péter. A triázs azt a célt szolgálja, hogy a betegek érkezését követően azonnal, ezen standard paraméterek és algoritmus segítségével megállapítható legyen a sorrend.

A sürgősségi ellátás viszonylag új műfaj a magyar egészségügyben, bár az 56-os forradalom idején már működött Budapesten a Pincekórház, ami sebesültek ezreit látta el, műtővel felszerelve. A klasszikus, békeidős sürgősségi ellátás csak a hetvenes években indult: a szolnoki, a nyíregyházi, a székesfehérvári és a bajai kórház jeleskedett az ellátás magyarországi meghonosításában. Budapesten a kanadai triázs elemeit használó első SBO a Szent Imre Kórház Sürgősségi Egysége volt.

Az intézmények többsége már a kezdetekkor a triázs elvét használta a betegek ellátási rangsorolásában, de csak a kétezres évek elején merült fel az igény arra, hogy minden magyar kórház egységesen kanadai triázst használjon.

De miért pont erre a triázs fajtára esett a magyar sürgősségi szakma választása?

Átlátható, jól felépített, didaktikus, jól oktatható – összegzi a választ Dr. Botos Péter, aki említett még egy pozitívumot. Ez az egyetlen, ami szorosan kapcsolódik a BNO-hoz, a Betegségek Nemzetközi Osztályozásához. Ez egy világszerte elfogadott rendszer, amiben minden betegségnek, panasznak és tünetnek egységes kódja van, és a világon mindenhol használják, nem csak a sürgősségi ellátásban. Például az I.10HO Japántól Kanada legtávolabbi csücskéig a magas vérnyomást jelenti, az R1040 a hasi fájdalmat.

Ezt a kanadai rendszert vették át a japánok is, akik, lássuk be, híresek módszerességükről és precizitásukról, a betegek biztonságát veszélyeztető rendszert biztosan nem vezetnének be. Amikor a lakosság és a celebek pocskondiázni kezdik a triázson alapuló sürgősségi ellátást, ezt is vegyék számításba