Itt a mondat Tiborcz cégéről, ami Lázár János szerint nem létezik

Lázár János szerint nincs szó bűnszervezetről az OLAF-jelentésben, legalábbis ezt mondta a Hír TV-nek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár arra a cikkünkre reagált, amelyet elsőként közöltünk, miután a 24.hu megszerezte a teljes OLAF-jelentést.

Ebben a cikkben a módszereket írtuk le, amelyekkel Tiborcz István cége és Hamar Endre cége, az Elios és a Sistrade együttműködött a közvilágítási tenderek során. Az OLAF 35 csalásgyanús esetet vizsgált, de ebből 17-nek külön fejezetet adtak, mert ezeket ugyanarra a mintára, szervezetten követték el.

A jelentés végén a 17 összehangolt pályázat mechanizmusának összefoglalása található, és az OLAF vizsgálói itt írnak arról is, hogy a 17 pályázat összehangolt elcsalása milyen következményeket von maga után.

A szövegben egész pontosan az áll, hogy

In Hungarian law this fall under qualification of Criminal Code, Act C of 2012: Budgetary fraud (article 396), Falsification of document/forgery (Article 345). The possible qualification of organized crime (Article 321) should also be considered.