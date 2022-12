Drága a hal, van, aki anélkül főzi a halászlevelet

Harminc százalékkal drágább lett a hal, így van, aki a hal nélküli halászlé receptjét tanulja: algaalappal is készülhet a karácsonyi vacsora – olvasható a HVG csütörtökön megjelenő, karácsonyi számában.

A szegedi piacon szerzett tapasztalatok alapján azt írják, van, aki kivételesen inkább élő halat vásárol, csak hogy megússza a filézés és a szeletelés árát.

A fenyőárusoknak négyszeres díjat kell fizetniük, ezzel indokolják a magasabb árakat is, és nem lepődnek meg, ha fenyő helyett sok nyugdíjas csak ágakat vásárol. A karácsonyi díszeknek is kisebb a keletjük, az árus szerint szerencse, hogy maradt a tavalyi készítésű asztali díszekből, mert azokat valamivel olcsóbban tudják adni. Az újak már drágák, mert a Mol alaposan megemelte a gyertya alapanyagának, a paraffinnak az árát, háromszor annyit is elkérnek érte, mint tavaly