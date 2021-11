Mindennek nevezték már a karácsonyfát, ami a fél városnál kiverte a biztosítékot

Gyönyörűnek, félelmetesnek, ragyogónak, nevetségesnek, csúnyának és förtelmesnek is nevezték már az AP tudósítása szerint a szállítódobozokból felépített karácsonyfát, amit az amerikai Asbury Park legendás kiállítási központjában állítottak fel a napokban.

A hírügynökség azt írja, minden évben egy igazi, hatalmas, szépen feldíszített karácsonyfát helyeztek el mostanáig a Convention Hall neves sétányán, de idén az újrahasznosíthatósága miatt egy innovatív megoldás mellett döntöttek.

A végeredmény eléggé megosztó lett, mert a városban napok óta erről vitázik mindenki. Valaki szerint nagyon kreatív lett, mások szerint ugyan szép, de mivel nincs kivilágítva, egyáltalán nincs ünnepi hangulata.

Love it or hate it, Asbury Park’s cardboard Christmas tree has folks talking https://t.co/Oho8FOw3Zg #ChristmasTree

— Wayne Parry (@WayneParryAC) November 29, 2021