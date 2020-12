A brit titkosszolgálat közzétette karácsonyi üdvözlőlapját, amit meg kell fejteni

Az Egyesült Királyság legnagyobb titkosszolgálata idén is kiküldte kollégáinak karácsonyi üdvözlőlapját, azonban ahhoz, hogy az üzenetet meg is értsék, egy feladványt meg kell fejteniük hozzá, írja a CNN.

Miután minden munkatárshoz eljutott a kártya, a Government Communications Headquarters (GCHQ) közzétette a nagyérdemű számára is a rejtvényt.

– írta pénteki közleményében a GCHQ.

A feladat úgy szól:

A betűsorok a következők: GFEDCB_; NOHHPQ_; MDCLXV_; POIUYT_; DPLLMS_; HHELIB_; NAMWON_; EOEREX_; és GMRDPR_.

A gömbdísz, melyben el kell helyezni a kapott válaszokat, pedig itt van:

