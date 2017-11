Az oroszok már az űrhajóban vannak, ismét a Holdra mennek

Három férfi és három nő, 17 nap, egy 250 négyzetméteres modul – ezek a részletei a múlt hét kedden indult orosz holdutazás-szimulációnak, amely egy jövőbeli misszió pszichológiai hatásait vizsgálja. A projekt csak az első a sok közül, amely az izoláció és a másokkal való bezártság következményeivel foglalkozik.

Az orosz Biomedikai Problémák Intézete és az Amerikai Űrügynökség közös projektbe kezdett, amelynek célja egy jövőbeli hosszabb űrutazás előkészítése, és a bezártság és izoláció pszichológiai hatásainak megfigyelése.

A SIRIUS (Tudományos Nemzetközi Kutatás egy Különleges Földi Állomáson) első kísérletét múlt hét kedden kezdték meg Moszkvában, ahol három férfit és három nőt zártak össze egy mesterséges próbaűrhajóban.

Az oroszok is 2020-ra készülnek

A kísérlet mindössze tizenhét napig fog tartani, a résztvevőknek pedig egy 250 négyzetméteres modulban kell elviselniük egymást és elvégezni a rájuk szabott feladatokat, amelyek hűen tükrözik egy Hold-utazás során felmerülő teendőket. A szimuláció egy Hold felé vezető útból, az égitest megkerüléséből és a Földre való visszatérésből áll. Ez hosszabb távú missziókat készít elő, amelyeket a kutatók szerint már a 2020-as évek közepén végezhetnek élesben is. Egy olyan űrjárművet is készítenek ugyanis Oroszországban, amellyel hosszabb űrutazások is lehetségesek lesznek.

A megfelelő csapat megtalálása a cél

A kutatók a fokozatosan hosszabbodó, végül egy évet is felölelő szimulációk során rengeteg mindent figyelnek meg a résztvevőkön: többek között a megfelelő nemi eloszlást is ki szeretnék kísérletezni, és megfigyelni minden olyan személyiségjegyet, amelyek jól működnek együtt egy ilyen projektben. Az oroszok most először dolgoznak például egynél több női kozmonautával. A kísérletben jobbára oroszok vesznek részt, csak egy résztvevő külföldi: ő egy német űrhajós.

