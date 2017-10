Egyre biztosabb, hogy nincs idegen óriásszerkezet Tabby csillagánál

A KIC 8462852 két éve tartja lázban a tudósokat azzal, hogy időnként elhalványul. Két új tanulmányban a szakértők most újabb adatokat mutatnak be a Tabby csillagaként is ismert objektumról.

A KIC 8462852 sokkal látványosabb fényingadozásokon esik át, mint a többi F színképtípusú csillag. Számtalan elmélet létezik a jelenség megmagyarázására, egyes kutatók szerint az ok egy, az égitest előtt elhaladó üstökösraj, mások viszont egy idegen civilizáció építményére gyanakodnak. Tabetha Boyajian, a Louisianai Állami Egyetem munkatársa volt az, aki megismertette a tudományos világgal a KIC 8462852-őt. Egy új kutatásban a szakértő kollégáival újabb hullámhosszokon is megfigyelte a csillagot. A csoport az Astrophysical Journal folyóiratban ismertette az eredményeket. A Swift és Spitzer űrtávcső, illetve egyéb földi eszközök adatai alapján 2015 októbere és 2016 novembere között az egész vizsgált spektrumon lassú halványodás volt megfigyelhető. A hosszabb infravörös hullámhosszokon a fényerő-csökkenés enyhébbnek, míg UV-sugárzásban erősebbnek bizonyult. Ez elég meggyőzően kizárja az idegen megastruktúra elméletét, mivel az nem magyarázná meg a hullámhossz-függő elhomályosodást – mondta Huan Meng, a tucsoni Arizonai Egyetem hallgatója és az új tanulmány vezető szerzője. A por jobban takarja a rövidebb hullámhosszú elektromágneses sugárzást, mint a hosszabb hullámokat – ezért vörösek a naplementék. A szakértők úgy vélik, a fényingadozás mintáját okozhatják olyan apró részecskék, melyek gyakoriak a csillagokat körbevevő porkorongokban. Ez azonban csak a rejtély egyik részét oldja meg. Bár egy olyan porgyűrű, amely 700 nap alatt kerüli meg a KIC 8462852-őt magyarázatot adhat a hosszú távú ingadozásra, a hirtelen elhalványodásokat nem indokolja. Nem sokkal azután, hogy Meng csapata ismertette az eredményeket, egy újabb tanulmány jelent meg a témában. A Josh Simon, a Carnegie Intézet munkatársa által vezetett szakértők a publikációban 2006-ban megkezdett megfigyeléseik adatait mutatják be. A kutatók 2007-ben és 2014-ben olyan időszakokat fedeztek fel, melyek során a csillag fényesebbé vált. Simon szerint korábban úgy vélték, hogy az objektum csak halványodni szokott, de felragyogni sosem. A kutató hozzátette, az, hogy az égitest időnként nemcsak fényerő-csökkenésen, de -növekedésen is átesik, összeegyeztethetetlen az eddigi hipotézisekkel. (Kiemelt kép: NASA/JPL-Caltech) 24 hu vissza a címlapra

