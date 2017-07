A homoszexualitás szó magyar eredetű

A férfiak és férfiak, a nők és nők közötti vonzalom, szerelem, testi kapcsolat végigkíséri az emberi történelmet, bizonyíthatóan jelen volt minden korban és helyszínen, jelen van ma is, és lesz is, míg ember az ember.

És nemcsak az embernél, hanem számos állatfajnál mutattak már ki homoszexuális viselkedésformákat, ez az élet velejárója. Semmiképp nem “betegség”, “aberráció”, hanem a természet rendje.

Ami viszont folyamatosan változott és változik, az a társadalom, pontosabban a társadalom hangadóinak hozzáállása a teljes elutasítástól, sőt büntetéstől a feltétel nélküli elfogadásig.

A négyezer mai és egykori kultúrát vizsgáló Murdoch-atlasz szerint a társadalmak 60 százalékában elfogadott a homoszexualitás, vagyis valamilyen módon beépült a kultúrába. Harminc százalék toleráns, és tíz százalék az, amelyik tiltja, rendszabályokat hoz ellene. Ez utóbbiba tartozik a zsidó-keresztény kultúra is.

Az ókori görögök életében teljesen hétköznapi volt – itt olvasható róla egy remek tanulmány a Rubicon.hu-n – és a római kultúrában is teljes elfogadásra talált. A középkor jelentős törést okozott a melegek elfogadása terén, a rövid és pontos történeti áttekintést itt olvashatja a Múlt-kor.hu-n.

Mi most maradunk itthon, és a homoszexualitás megítélésének, elfogadottságának változásait vizsgáljuk az elmúlt 200 évben. Ehhez a Socio.hu – Társadalomtudományi Szemlében tavaly megjelent tanulmány (Takács Judit – P. Tóth Tamás: Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi dekriminalizációjában) és annak egyik szerzője, P. Tóth Tamás szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa volt segítségünkre.

A homoszexualitás történetileg változó megítélésére az egyik legjobb módszer a büntetőjog vizsgálata: ez az, ami a társadalom által elfogadott (vagy annak vélt) normák megszegését szankcionálja.

Magát a szót viszont a XIX. század utolsó harmada előtt hiába keressük írott anyagban bárhol a világon: a homoszexuális és heteroszexuális kifejezést Kertbeny Károly magyar újságíró, műfordító, bibliográfus és biográfus alkotta 1868-1869 táján.

A szexualitás nyers fordításban nemet, nemiséget jelent, a homo görögül azonos, a hetero pedig különböző. Ma gyakorlatilag az egész világon használják, meghonosodásához viszont idő kellett.

Pauler Tivadar, későbbi igazságügy-miniszter Büntetőjogtan című munkája először 1864-ben jelent meg, ebben a homoszexualitást a természet elleni fajtalanság bűntettének minősítette, az úgynevezett “szodómia” elkövetői egyaránt lehettek férfiak és nők, három alapvető esetet különböztetett meg:

Hazánk első magyar nyelvű, átfogó büntetőjogi szabályozása, az 1878-ban életbe lépett Csemegi-kódex erre építve fogházbüntetést ír elő:

Feltűnő, hogy a nők kimaradtak, vagyis esetükben ez a fajta “fajtalanság” büntetlen maradhatott.

“Ennek több oka is lehet, pontosan nem tudjuk, csak feltételezésekkel szolgálhatunk. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy mivel a nők kevésbé megbecsült tagjai voltak a társadalomnak – korlátozott jogokkal -, ezért a törvényhozók kevésbé is vették figyelembe őket” – mondja P. Tóth Tamás.

A rendelkezés több mint 80 esztendeig volt hatályban, a homoszexuális férfiakat Magyarországon még 1961-ben is lecsukhatták.

Viszont a nők számára is “rezgett a léc”, évtizedekig vita folyt a természet elleni fajtalanság tartalmi meghatározásával kapcsolatban. Angyal Pál büntetőjogász, a 20. század eleji magyar jogásztársadalom egyik meghatározó alakja például így vélekedett:

Miközben a homoszexualitás ilyen szigorú elbírálás alá esett, Angyal például a nekrofíliát nem büntette volna ilyen mértékben: ha azzal botrányt okozna az elkövető, akkor az vallás elleni bűntettként, vagy halottgyalázásként értelmezhető.

A korábbi joggyakorlattól eltérően engedélyezte volna a “különböző neműek közötti természetellenes fajtalankodást”, ami például az orális és anális szexet, az elő- és utójátékot jelentette. A jogász úgy vélte, ezek megelőzői és követői a “normális” közösülésnek, de legfeljebb erkölcsi bűnnek minősülnek, szociális kárt nem okoznak.

És itt fogható meg a kérdéshez való hozzáállás lényege: miközben a törvényhozók egyre felvilágosultabbak lettek, a jogot igyekeztek az élethez igazítani, a homoszexualitásra még mindig úgy tekintettek, mint ami társadalmi károkat okoz, ezért tiltott, büntetendő.

A világ viszont változott. Európában a XIX. század második felétől kezdve mind többen emeltek szót a felnőtt férfiak kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális együttlétének kriminalizációja ellen. Kertbeny Károly 1868-as érvelése már a mai modern, emberi jogi megközelítésre emlékeztet:

Miközben az állam büntetett, a tudomány az okokat kereste. A tudósok egyetértettek abban, hogy a homoszexualitás beteges hajlam, és kell lennie gyógymódnak.

A doktorok nyilvánvalóan “jót akartak”: gyógyszereket vetettek be, és számos pszichés beteghez hasonlóan a homoszexuálisokat is elektrosokk-terápiával, lobotómiával (homloklebeny-eltávolítás) akarták megváltoztatni.

Magyarországon a dekriminalizációra 1961-ig kellett várni. Pontosabban 1962. július 1-ig, ekkor lépett hatályba az államszocialista büntetőkódex, a törvényjavaslat indokolása kimondta:

a homoszekszualitás vagy fejlődési rendellenességben gyökerező, született nemi elferdülés, vagy olyan szerzett anomália, amely főleg a gyermek-, serdülő-, vagy ifjúkorban átélt valamely szekszuális benyomás hatása alatt, általában gyenge idegrendszerűeknél alakul ki. Az orvosi megfigyelések kimutatták, hogy még a szerzett homoszekszualitás esetén is, és azoknál a terhelteknél is, akik meg akartak szabadulni attól, a leggondosabb terápia is csak egészen ritkán hozta meg a kívánt eredményt. A homoszekszualitás tehát biológiai jelenség, amelynek bűncselekménnyé nyilvánítása ennél az oknál fogva helytelen. A jogi szabályozásnál figyelembe veendő végül az a gyakorlati szempont is, hogy az ilyen magatartás büntetendő cselekménnyé nyilvánítása a zsarolás tág lehetőségének ad utat.